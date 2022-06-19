Spor Trabzonsporda Abdülkadir Ömür ve Bakasetasın bonservis ücretleri belli oldu
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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Bakasetas'ın bonservis ücretleri belli oldu

Trabzonspor’da sergiledikleri performansla şampiyonluğa büyük katkı veren ve dikkatleri üzerine çeken Bakasetas ve Abdülkadir Ömür için gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak. İki isimden birini göndermeyi planlayan yönetim, Bakasetas için 10, Ömür için 15 milyon euro istiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporda Abdülkadir Ömür ve Bakasetasın bonservis ücretleri belli oldu
Trabzonspor'da Nwakaeme ile de yollar ayrılmıştı.

Transfer perdesinin açılmasıyla birlikte Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Larsen’i kadrosuna katan, mevcut stoperi Denswil ile de sözleşme uzatan Trabzonspor geçen sezon olduğu gibi bu sezon da transferin en hızlı takımı olacağının sinyalini şimdiden verdi. Kadrosuna katacağı yeni isimler merakla beklenen bordo-mavililer, mevcut futbolcularına gelen teklifleri de değerlendirecek.

Bakasetas ve Abdülkadir Ömür için teklifler değerlendirilecek

Trabzonspor’un geride kalan sezonda kazandığı şampiyonlukta pay sahibi isimlerden olan Yunan oyuncu Anastasios Bakasetas ile Abdülkadir Ömür sergiledikleri performansla pek çok takımın listesine giren isimler arasında yer alıyor.

  • Bonservis ücretleri belli oldu
  • Yunanistan Milli Takımı ile UEFA Uluslar Ligi’nde çıktığı son 3 maçında 3 gol kaydeden Bakasetas’ın performansı, oyuncuya yapılacak teklifler karşısında bordo-mavililerin elini güçlendiriyor. Sezonun ikinci yarısında Lille’in radarına giren Abdulkadir Ömür ile ilgili kararını henüz vermeyen Trabzonspor yönetim kurulu, genç oyuncu için 15 milyon euro fiyat vererek gelecek cevabı beklemeye başladı. Bakasetas için istenen rakamın da 10 milyon euro olduğu öğrenildi. Trabzonspor, Bakasetas ve Abdülkadir transferlerinden birinin gerçekleşmesi halinde Trezeguet ile Marlon transferlerine yönelecek.

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