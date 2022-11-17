Spor Trabzonspor Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen ile sözleşme uzatıldığını KAPa bildirdi
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Trabzonspor Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen ile sözleşme uzatıldığını KAP'a bildirdi

Trabzonspor Dünya Kupası arasına girilirken iç ve dış transferde temaslarını sürdürüyor. Bordo-mavililer bu doğrultuda Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen ile 2027 yılına kadar sözleşme uzatıldığını KAP'a bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporda Abdülkadir ve Hüseyin yeni sözleşmede ne kadar kazanacak?
Abdülkadir Ömür

Trabzonspor'da iç transferde hareketli dakikalar yaşanıyor. Bordo-mavililer, Hüseyin Türkmen ve Abdülkadir Ömür ile sözleşme uzattığını açıkladı.

Abdülkadir'e yıllık 20 milyon TL

Bordo-mavili kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na(KAP) yapılan açıklamada, "

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdülkadir Ömür arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre; oyuncuya, 2022-23 sezonunda 20.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya; bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30'dan fazla olmayacaktır. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

  • 23 yaşındaki orta saha, Trabzonspor'da çıktığı 174 maçta 23 gol, 27 asistlik performans sergiledi.

Hüseyin Türkmen için 9 milyon TL

Bordo-mavili kulüpten Hüseyin Tükrmen Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na(KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Hüseyin Türkmen arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre; oyuncuya, 2022-23 sezonunda 9.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya; bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30'dan fazla olmayacaktır. Kamuoyuna duyurulur" ifadeleri kullandı.

  • 24 yaşındaki stoper, kariyerinde çıktığı 97 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı.

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