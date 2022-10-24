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Abdullah Avcı dalya diyecek

Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Tecrübeli hoca, iki yıllık süre içerisinde 3 kupa kazandı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Trabzonsporda Abdullah Avcı 100. maçına çıkacak!
Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında iki yıllık sürede 2.00 puan ortalaması elde etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında dalya diyecek. Deneyimli çalıştırıcı, Karadeniz ekibinin başında iki yıla yaklaşan görev süresine Süper Lig Şampiyonluğu ve iki Süper Kupa sığdırarak başarılı bir performans ortaya koydu.

Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı, 10 Kasım 2020’de bordo-mavili takımın başına geçti. Avcı, iki yıla yaklaşan görev süresinde Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa Kupaları olmak üzere 99 resmi müsabakada görev aldı. Söz konusu maçlarda 55 galibiyet, 30 beraberlik ve 14 mağlubiyet alan Avcı, 1 maçı ise cezası nedeniyle tribünden yönetti. Avcı, kulüp düzeyinde 2.00’lık ortalamasıyla bordo-mavili takımda en iyi istatistiklere imza attı.

Yüzüncü maçına çıkıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5’nci hafta maçında deplasmanda karşılaşacakları Kızılyıldız maçıyla birlikte yüzüncü maçına çıkacak. Deneyimli çalıştırıcı Spor toto Süper Lig’de 81, Ziraat Türkiye Kupası’nda 6, Süper Kupa’da 2, UEFA Şampiyonlar Lig Play-Off aşamasında 2, UEFA Avrupa Ligi 4 ve UEFA Konferans Ligi’nde 4 maça çıktı. Avcı, Süper Lig’de Trabzon’da oynanan Giresunspor maçını ise tribünden yönetti.

Deplasmanda ilk galibiyetini almak istiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karadeniz ekibinin başında çıkacağı yüzüncü maçında Kızılyıldız takımı ile karşılaşacak. Tecrübeli teknik adam, bordo-mavili takımın başında dalya diyeceği haftada hem gruptaki iddiasını sürdürmek hem de Avrupa’da Trabzonspor’un başında ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Karadeniz ekibinin başında Avrupa’da dış sahada oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Avcı, gruptaki iddiasını sürdürmenin yanı sıra deplasmanda ise ilk galibiyetini almak istiyor.

Abdullah Avcı döneminde Trabzonspor’un Avrupa’da oynadığı dış saha maçları:

  • Molde - Trabzonspor: 1-1
  • Roma - Trabzonspor: 3-0
  • FC Kopenhag - Trabzonspor: 2-1
  • Ferencvaros - Trabzonspor: 3-2
  • Monaco - Trabzonspor: 3-1

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