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Spor

Trabzonspor'da Abdullah Avcı istifasını kulüp yönetimine sundu

Trabzonspor'da sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Kısa süre içerisinde seçime gidecek olan kulüpte teknik direktör Abdullah Avcı da istifasını yönetime sundu.

15:39 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Abdullah Avcı - Trabzonspor

Abdullah Avcı - Trabzonspor

Kısa süre içerisinde seçime gidecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı istifasını yönetime sundu.

Teknik direktör Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne kalınamaması ve lig ile Avrupa'daki bütün kulvarlarda başarısız olunması sonrasında eleştirilerin hedefi olmuştu.

Abdullah Avcı, Trabzonspor kariyerinde 1 Süper Lig şampiyonluğu 2 de Süper Kupa zaferi yaşadı.

Trabzonspor, Süper Lig'de şu anda 6. sırada bulunuyor. Bordo mavililerin bu hafta aldığı mağlubiyet sonrasında lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 19'a ulaşmıştı.

#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Süper Lig
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