Trabzonspor'da Abdullah Avcı istifasını kulüp yönetimine sundu

Kısa süre içerisinde seçime gidecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı istifasını yönetime sundu.

Teknik direktör Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne kalınamaması ve lig ile Avrupa'daki bütün kulvarlarda başarısız olunması sonrasında eleştirilerin hedefi olmuştu.