Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan seçildi

Trabzonspor'da 78. Olağan Genel Kurul seçimleri yapıldı. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu, yeniden başkan seçildi.
Trabzonspor'da 8 Nisan 2018 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçildikten sonra 2 Aralık 2018 tarihinde olağan genel kurulda 3 yıllık daha göreve getirilen Ahmet Ağaoğlu, 1335 günlük süresi tamamlandı. Kulübün 17. başkanı olan Ahmet Ağaoğlu'nun genel kuruldan sonra 3. dönemi başlamış olacak.
Yönetim kurulu listesi belli oldu
Yeni yönetim kurulu asil listesinde 6 yeni isim bulunuyor. Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığındaki yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:
- Asil üyeler: Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Kibar Yaşar Güven, Serdar Ekrem Şirin, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacıhaliloğlu, Şemsetdin Hancı.
- Yedek üyeler: Lokman Sadıklar, Ertuğ Özarman, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Vahap Öztel, İbrahim Tüfekçi, İbrahim Aydın.
Başkanımız Ahmet Ağaoğlu Kulübümüzün Olağan Genel Kurulunda oyunu kullandı. pic.twitter.com/mKxSpQCft3
Başkanımız Ahmet Ağaoğlu Kulübümüzün Olağan Genel Kurulunda oyunu kullandı. pic.twitter.com/mKxSpQCft3— Trabzonspor (@Trabzonspor) December 5, 2021