Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan seçildi

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Oyuncu Nur Sürer bebek katili Demirtaş'a methiyeler düzdü

HDP'ye yakınlığıyla bilinen oyuncu Nur Sürer, katıldığı bir programda hakkındaki terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ı öve öve bitiremedi. Demirtaş'ın tüm Türkiye'yi kucakladığını belirten Sürer, "Bir sürü insan onu seviyor. Çok samimi, zeki, cana yakın bir adam. Demirtaş hediye gibi bir şeydi ama şimdi siyasi rehine, ne yaptı ki tutuklu?" ifadelerini kullandı.