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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan seçildi

Trabzonspor'da gerçekleştirilen 78. Olağan Genel Kurulu'nda seçime tek aday olarak giren Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan seçildi.

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Haber Merkezi AA
Trabzonsporda Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan seçildi
Ahmet Ağaoğlu seçimlerde oyunu kullandı.

Trabzonspor'da 78. Olağan Genel Kurul seçimleri yapıldı. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu, yeniden başkan seçildi.

Trabzonspor'da 8 Nisan 2018 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçildikten sonra 2 Aralık 2018 tarihinde olağan genel kurulda 3 yıllık daha göreve getirilen Ahmet Ağaoğlu, 1335 günlük süresi tamamlandı. Kulübün 17. başkanı olan Ahmet Ağaoğlu'nun genel kuruldan sonra 3. dönemi başlamış olacak.

Yönetim kurulu listesi belli oldu

Yeni yönetim kurulu asil listesinde 6 yeni isim bulunuyor. Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığındaki yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

  • Asil üyeler: Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Kibar Yaşar Güven, Serdar Ekrem Şirin, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacıhaliloğlu, Şemsetdin Hancı.
  • Yedek üyeler: Lokman Sadıklar, Ertuğ Özarman, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Vahap Öztel, İbrahim Tüfekçi, İbrahim Aydın.
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