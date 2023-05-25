Trabzonspor'da ayrılmak isteyene kolaylık

Bordo-mavili yönetim, kadroda bulunan ve sözleşmeleri devam eden oyuncularla ilgili olarak geçtiğimiz sezonlardaki gibi katı bir tutum içerisine girmeyecek. Değerini bulan ve ayrılmak isteyen oyunculara kolaylık sağlanacak. Ancak değerini bulsa da takımda kalmak isteyen oyuncuların da kadroda yer alması için şartlar zorlanacak.