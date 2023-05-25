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Spor

Trabzonspor'da ayrılmak isteyene kolaylık

Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Nenad Bjelica, oyunculara gelecek teklifleri değerlendirme noktasında fikir birliğine vardı. Değerini bulan ve ayrılmak isteyen oyunculara kolaylık sağlanacak.

09:41 . 25/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bordo-mavililer Bjelica yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Bordo-mavililer Bjelica yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzonspor'da değerini bulan ve hedeflenen rakamlara ulaşan her oyuncuya gelecek teklifler değerlendirilecek.


Bordo-mavili yönetim, kadroda bulunan ve sözleşmeleri devam eden oyuncularla ilgili olarak geçtiğimiz sezonlardaki gibi katı bir tutum içerisine girmeyecek. Değerini bulan ve ayrılmak isteyen oyunculara kolaylık sağlanacak. Ancak değerini bulsa da takımda kalmak isteyen oyuncuların da kadroda yer alması için şartlar zorlanacak.


Haziran bekleniyor

Bordo-mavililer, heyecan duyulacak bir takım için önemli adımlar atmayı planlıyor. Sezonun tamamlanmasıyla Trabzonspor, bu adımlarını hayata geçirecek. Sponsorluklarla birlikte kadro planlamasının yüzde 70'ni oluşturan Fırtına, haziranın ilk haftasıyla hamlelere imza atmayı planlıyor.





#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
#Nenad Bjelica
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