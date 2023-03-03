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Spor

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu istifa etti

Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavililerde yönetim, oy birliğiyle seçimli kongre kararı almış ve dün yapılan açıklama ile bu karar resmi olarak duyurulmuştu. "Şampiyon Başkan" Ahmet Ağaoğlu ise genel kurul öncesi istifa kararı aldı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:25 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ahmet Ağaoğlu

Ahmet Ağaoğlu

Trabzonspor, dün yapılan resmi açıklamayla birlikte Olağanüstü Genel Kurul kararı alındığını açıklamıştı. Nisan 2018'de yapılan seçimle göreve gelen Başkan Ahmet Ağaoğlu ise yapılacak genel kurul öncesi istifa kararı aldığını açıkladı.


"İstifa etmiş bulunmaktayım"

Trabzonspor'da 2018'den bu yana yürüttüğü başkanlığı boyunca 2 Süper Kupa, 1 Türkiye Kupası'nın yanında 38 sene sonra Süper Lig şampiyonluğu yaşatan ve
"Şampiyon Başkan"
sıfatıyla anılan Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Kamuoyuna açıklama yapmış olduğumuz Yönetim Kurulu toplantımızda ortaya çıkan görüş ayrılıkları nedeniyle Yönetim Kurulumuz 2 Mart 2023 tarihinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gidilmesi kararı almış bulunmaktadır. Öncelikle alınan bu kararın kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genel Kurul kararını talep eden arkadaşlarımızın süreci sağlıklı bir şekilde yürütmeleri ve rahat bir çalışma ortamında kongreye hazırlanmaları düşüncesiyle bugün itibarıyla Trabzonspor Kulübü Derneği Başkanlığı'ndan ve bağlı şirketlerimizdeki görevlerimden istifa etmiş bulunmaktayım" açıklamasını yaptı.

"8'inci şampiyonluğumuzda"

Başkan Ağaoğlu, "Öncelikle görevde bulunduğum beş yıllık süre içerisinde maddi manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, her daim destek veren; 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğunda en büyük pay sahibi olan başlangıçtan bugüne kadar birlikte çalıştığım tüm Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarıma, bize bu görevi layık gören saygıdeğer delegelerimize ve Genel Kurulumuza, tüm kurul başkanlarımıza, kurucu üyelerimize, geçmiş dönem başkanlarımıza, hocalarımıza ve futbolcularımıza, idari kadromuza, tüm kulüp çalışanlarımıza, yerel ve ulusal basınımıza; Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve tüm ilçe belediye başkanlarımıza, 8'inci şampiyonluğumuzda en büyük pay sahibi olan vefakar Trabzonspor taraftarına, üzerimde çok emekleri olan değerli büyüklerime en kalbi duygularımla minnet ve şükranlarımı arz ediyorum" dedi.


"En onurlu görev"

İstifa açıklamasında temennilerini de aktaran 'Şampiyon Başkan', "Canım kadar sevdiğim kulübüme beş yıl başkan olarak hizmet etmek hayatım boyunca yaşayabileceğim en onurlu görevdi. Benden sonra göreve gelecek olan arkadaşlarımın ve büyüklerimin kulübümüzü çok daha yükseklere taşıyacağını ve başarı ile yöneteceklerine tüm kalbimle inanıyorum. Camiamızdan bizden sonra göreve gelecek başkan ve yöneticilere her zamankinden çok daha fazla destek olmaları en büyük temennimdir" ifadelerini kullandı.


Başkan Ağaoğlu açıklamasını, "Hepimizin de çok iyi bildiği gibi elde etmiş olduğumuz başarılar birlik ve beraberlik içerisinde yan yana vermiş olduğumuz mücadeleler sonunda kazanılmıştır. Unutulmamalıdır ki; kişiler gelir geçer aslolan Trabzonspor'dur, Trabzonspor'un başarısıdır. Kamuoyuna saygılarımla" diyerek tamamladı.



#Trabzonspor
#Ahmet Ağaoğlu
#İstifa
16 dakika önce
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Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu istifa etti
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