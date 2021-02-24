Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi önemli gelişme

Süper Lig’in ilk 8 haftasında tarihinin en kötü günlerini yaşamasının ardından takımın başına geçen Abdullah Avcı ile tarihi bir çıkışa imza atarak zirvede yarışında yer alan Trabzonspor, Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını ortaya koymayı hedefliyor.

Fenerbahçe ile Süper Lig’de evinde oynadığı son 3 maçı kaybetmeyen bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde de müsabakayı kazanarak yakaladığı seriyi sürdürmek için sahada mücadele verecek. Tecrübeli teknik adam, ekibiyle birlikte sarı-lacivertli takımın analizlerini ortaya koyarak oyun stratejisini de bu yönde belirleyecek ve oyuncularına bu yönde yüklemeler yapacak.

SPOR Trabzonspor'un zirve inadı

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Geçtiğimiz hafta oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasında 11 oyuncusundan faydalanamayan Trabzonspor’da, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi kadro toparlanıyor. Kart cezasını tamamlayan Nwakaeme, sakatlığını atlatan Abdulkadir Parmak ile izolasyon süreci sona eren Arda Akbulut ve Serkan Asan, Fenerbahçe maçı için çalışmalara başladı. Son testleri negatif çıkan Baker ile Uğurcan’ın da cuma günü son bir teste gireceği, ayrıca Erce, Marlon, Hosseini’nin de maça yetişebileceği öğrenildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı, yeni bir kayıp yaşanmaması durumunda Fenerbahçe karşısında sadece uzun süreli sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Trondsen’den faydalanamayacak.





SPOR Trabzonspor'dan tarihi savunma

Şampiyonluğu ilk kez İstanbul dışına taşıyan “Devrim” kombini 🏆 pic.twitter.com/uqDeIh09ZZ — Trabzonspor (@Trabzonspor) February 24, 2021