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Trabzonspor'un zirve inadı

2021 yılında oynadığı 10 lig karşılaşmasında 9 galibiyet ve 1 beraberlik alan Trabzonspor, Fenerbahçe maçını da kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor ligde 4. sırada bulunuyor.
Trabzonspor ligde 4. sırada bulunuyor.

Süper Lig’de Pazar günü Fenerbahçe’yi konuk edecek Trabzonspor, rakibi karşısında kazanarak yenilmezlik serisini de sürdürmenin mücadelesini verecek. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla zirve yarışının içine giren bordo-mavililer, 2021 yılında oynadığı 10 lig maçında 9 galibiyet ve 1 beraberlik alarak rakiplerine hiç boyun eğmedi.

En son 26 Aralık’ta Galatasaray’a sahasında 2-0 yenilen Karadeniz ekibi, daha sonra 58 günlük süre içerisinde yenilgi yaşamadı. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe maçını da kazanarak yenilmezlik serisini 11’e yükseltmeye çalışacak.

  • Fenerbahçe'yi yakalama şansı
  • Ligde oynadığı son 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, hafta sonunda sahasında karşılaşacağı 3. sıradaki Fenerbahçe ile puanlarını eşitlemeye çalışacak. Zirve yarışı yolunda kritik bir maça çıkacak Karadeniz ekibi, kazanması halinde puanını 51’e yükselterek Fenerbahçe’yi yakalayacak. Trabzonspor, ligin 8. haftası sonunda rakibi karşısında 11 puan geriye düşmüştü.

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