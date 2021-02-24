Trabzonspor'dan tarihi savunma

Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek Trabzonspor’un savunmadaki etkili performansı dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta kalesinde sadece 1 gol gördü. Trabzonspor, Edgar le ve Vitor Hugo’nun yakaladığı uyumla rakiplerine adeta duvar ördü.

2004-2005 sezonundan sonra ilk kez

Süper Lig’in ikinci yarısında oynadığı 5 maçta kalesinde sadece 1 gol gören Karadeniz temsilcisi, son 4 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı. Takım savunmasının önemine vurgu yapan Abdullah Avcı ile birlikte bordo-mavililer, 2004-2005 sezonundan sonra ilk kez 4 maç üst üste gol yemedi.

Eksikler geri dönüyor

Başakşehir karşılaşmasında 11 oyuncusundan faydalanamayan Trabzonspor’da, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi kadro toparlanıyor. Kart cezasını tamamlayan Nwakaeme, sakatlığını atlatan Abdulkadir Parmak ile izolasyon süreci sona eren Arda Akbulut ve Serkan Asan, Fenerbahçe maçı için çalışmalara başladı. Baker ile Uğurcan’ın da teste gireceği, ayrıca Erce, Marlon, Hosseini’nin de maça yetişebileceği kaydedildi.

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Teknik direktör Abdullah Avcı, yeni bir kayıp yaşanmaması durumunda Fenerbahçe karşısında sadece uzun süreli sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Trondsen’den faydalanamayacak.