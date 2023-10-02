Trabzonspor'da golcü değişimi işe yarıyor

Bordo-mavili kulübün sezon başında İspanya'nın Cadiz Kulübüne kiraladığı Uruguaylı oyuncu Maxi Gomez, geçen sezon ligde forma giydiği 11 maçta 3 gole ulaşıp, sezonu da 26 karşılaşmada 5 golle tamamladı. Karadeniz ekibi, Gomez ile yollarının ayrılmasının ardından Nijeryalı santrfor Pauol Onuachu ile kiralık olarak anlaşma imzaladı. Onuachu, Gomez'in 11 karşılaşmada ulaştığı gol sayısına 3 maçta ulaşma başarısı göstererek beğeni kazandı. Ligin 5. haftasındaki Beşiktaş maçı öncesi kadroya katılan Onuachu, siyah-beyazlı takım karşısındaki ilk maçında golle buluşarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Nijeryalı santrfor, daha sonra Atakaş Hatayspor ve Pendikspor maçlarında da rakip fileleri 1'er kez havalandırdı.