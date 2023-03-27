Trabzonspor'da görev dağılımı belli oldu

Trabzonspor'da yeni görev dağılımı belli oldu
Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un 18.Başkanı oldu. Başkanın belirlenmesinin ardından Başkan Ertuğrul Doğan görev dağılımı yaptı.
Trabzonspor'un yeni Asbaşkanı Zeyyat Kafkas olurken, Ali Haydar Gedikli ve Faruk Hacısalihoğlu Başkan yardımcılıklarını üstlendi.
Trabzonspor'un yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde oldu:
Başkan: Ertuğrul Doğan
Asbaşkan: Zeyyat Kafkas
Başkan Yrd.: Ali Haydar Gedikli
Başkan Yrd.: Faruk Hacısalihoğlu
Asbaşkan Yrd.: Serkan Kılıç
Başkan Yrd.: Nevzat Kaya
Başkan Yrd.: Taner Fikret Saral
Başkan Yrd. Dış İlişkiler Sorumlusu. Yahya Karahasan
Genel Sekreter ve Hukuk İş. Sor.: Kemal Ertürk
Genel Sayman: Sami Karaman
Sağlık Kurulu Başkanı: Ahmet Beşir
Pazarlama ve Strateji: İbrahim Şahinkaya
Genel Sekreter Yardımcısı Amatör Branşlar Sorumlusu: Derviş Köz