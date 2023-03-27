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Spor

Trabzonspor'da görev dağılımı belli oldu

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'ın Başkan olmasının ardından yönetim kurulu da belli oldu. Trabzonspor'un yeni Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Genel Sekreteri ise Kemal Ertürk oldu.

17:56 . 27/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Trabzonspor'da yeni görev dağılımı belli oldu

Trabzonspor'da yeni görev dağılımı belli oldu

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un 18.Başkanı oldu. Başkanın belirlenmesinin ardından Başkan Ertuğrul Doğan görev dağılımı yaptı.

Trabzonspor'un yeni Asbaşkanı Zeyyat Kafkas olurken, Ali Haydar Gedikli ve Faruk Hacısalihoğlu Başkan yardımcılıklarını üstlendi.

Trabzonspor'un yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde oldu:

Başkan: Ertuğrul Doğan

Asbaşkan: Zeyyat Kafkas

Başkan Yrd.: Ali Haydar Gedikli

Başkan Yrd.: Faruk Hacısalihoğlu

Asbaşkan Yrd.: Serkan Kılıç

Başkan Yrd.: Nevzat Kaya

Başkan Yrd.: Taner Fikret Saral

Başkan Yrd. Dış İlişkiler Sorumlusu. Yahya Karahasan

Genel Sekreter ve Hukuk İş. Sor.: Kemal Ertürk

Genel Sayman: Sami Karaman

Sağlık Kurulu Başkanı: Ahmet Beşir

Pazarlama ve Strateji: İbrahim Şahinkaya

Genel Sekreter Yardımcısı Amatör Branşlar Sorumlusu: Derviş Köz

#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
#Süper Lig
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