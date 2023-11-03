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Spor

Trabzonspor'da hakem endişesi

Trabzonspor Kulübü'nden Fenerbahçe ile oynanacak maçla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Umarız, haftalardır devam eden tiyatronun finali yarın akşam sahneye konulmaz" denildi.

16:35 - 3/11/2023 Cuma
Güncelleme: 17:06 - 3/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Hakem Zorbay Küçük

Hakem Zorbay Küçük

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Kadıöy'de oynanacak maçı Zorbay Küçük yönetecek.


Trabzonspor'da dev mücadele öncesi hakem endişesi yaşanıyor. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada bu sezon yapılan hakem hataları hatırlatılarak, Fenerbahçe maçında düzgün bir yönetim bekledikleri ifade edildi.


Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Umarız, haftalardır devam eden ‘tiyatronun’ finali yarın akşam sahneye konulmaz!


Galatasaray, Atakaş Hatayspor ve Sitaş Yapı Pendikspor karşılaşmalarında hakem hatası diyemeyeceğimiz ve tamamen kasıtlı kararlar sonucunda puanlarımız çalınmış, haksız şekilde verilen kart ile futbolcumuz oyun dışı bırakılmıştır.


TFF yetkilileriyle yapılan görüşmede Sitaş Yapı Pendikspor maçının hakemine ceza verildiğinin belirtilmesine rağmen düdük çalmaya devam etmiş, “aynı karşılaşmanın gözlemcisinin, raporunu değiştirmesi için arandığı iddiasını” TFF’ye aktarmamıza rağmen herhangi bir işlem yapılmamıştır.


VavaCars Fatih Karagümrük maçında Onuachu’nun attığı bariz gol geçersiz sayılmıştır. Pozisyonda top daha kalecinin eline geçmeden oyuncumuz kafayı vurmuş, orta hakem Ali Şansalan faul düdüğünü çalarak, VAR müdahalesinin önüne geçmiştir.


Trabzonspor Kulübü olarak defaatle hakem performanslarının “dikkatle izlenmesi” talebimizi TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi’ye ilettik. Ancak görüyoruz ki sistem yine aynı şekilde ilerliyor ve bazı hakemler, birilerinin değirmenine su taşımayı sürdürüyor.


Umarız, haftalardır devam eden bu tiyatronun finali, hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe karşılaşmasında sahneye konulmaz ve FairPlay’in hakim kılındığı, iyi oynayanın bileğinin hakkı ile kazandığı, kimseye ayrımcılık hakkı tanınmadığı bir maç olur. Belirttiğimiz unsurlar dışında yaşanacak her türlü olumsuzluğa karşı gereğini yapacağımızı tüm futbol kamuoyuna duyururuz!"





#Trabzonspor
#Fenerbahçe
#Süper Lig
#Zorbay Küçük
36 dakika önce
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