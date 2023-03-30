Trabzonspor'da hüzünlü ayrılık: Şampiyon stoper veda ediyor

Vitor Hugo - Trabzonspor
Trabzonspor'da büyük başarılar elde eden Vitor Hugo, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Annesinin rahatsızlığı nedeniyle üzüntülü günler geçiren Brezilyalı oyuncunun ülkesinden gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtilmişti. Hugo'nun Bahia takımıyla anlaştığı ve bu anlaşmanın kısa süre içerisinde açıklanacağı belirtildi.
Ailevi nedenlerden dolayı takımdan ayrılmak zorunda kalan oyuncunun gerekli evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından Trabzonspor'a veda edeceği aktarıldı.
Trabzonspor'un Hugo transferinden 2-3 milyon Euro dolaylarında bir bonservis elde etmesi bekleniyor.
Vitor Hugo, Trabzonspor formasıyla Süper Lig şampiyonluğu yaşamış ve bordo mavililerin efsane stoperleri arasında yer almıştı. Tecrübeli oyuncu bordo mavililerin formasını 99 kez giymişti.