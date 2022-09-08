Trabzonspor'da iç transfer harekatı: 3 isimle sözleşme yenilendi

Trabzonspor, transfer döneminin son gününde iç transferde düğmeye bastı. Bordo-mavililer, yıldız kalecisi Uğurcan Çakır ile 2027 yılına kadar, Djaniny ile 2025, teknik direktör Abdullah Avcı ile de 2025 yılına kadar yeni sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibi, genç kaleciler Muhammed Taha Tepe'nin sözleşmesini 2027'ye, Kağan Moradaoğlu'nun sözleşmesi de 2025 yılına kadar uzattı.

Bordo-mavililer, Djaniny, Uğurcan Çakır, Taha Tepe ve Kağan Moradaoğlu'nun sözleşme yenileme konusundaki bilgileri TFF'ye iletti. Kısa bir süre içerisinde de teknik direktör Abdullah Avcı'yla resmi sözleşme imzalanacak ve açıklama yapılacak.