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Trabzonspor'da iç transfer harekatı: 5 isimle sözleşme yenilendi

Trabzonspor, transfer döneminin son gününde iç transferde düğmeye bastı. Bordo-mavililer, yıldız kalecisi Uğurcan Çakır ile 2027 yılına kadar, Djaniny ile 2025, teknik direktör Abdullah Avcı ile de 2025 yılına kadar yeni sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibi, genç kaleciler Muhammed Taha Tepe'nin sözleşmesini 2027'ye, Kağan Moradaoğlu'nun sözleşmesi de 2025 yılına kadar uzattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporda iç transfer harekatı: 5 isimle sözleşme yenilendi
Trabzonspor, Abdullah Avcı, Uğurcan Çakır, Djaniny, Taha Tepe ve Kağan Moradaoğlu'nun sözleşmelerini uzattı.

Trabzonspor, transfer döneminin son gününde iç transferde düğmeye bastı. Bordo-mavililer, yıldız kalecisi Uğurcan Çakır ile 2027 yılına kadar, Djaniny ile 2025, teknik direktör Abdullah Avcı ile de 2026 yılına kadar yeni sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibi, genç kaleciler Muhammed Taha Tepe'nin sözleşmesini 2027'ye, Kağan Moradaoğlu'nun sözleşmesi de 2025 yılına kadar uzattı.

Bordo-mavililer, Djaniny, Uğurcan Çakır, Taha Tepe ve Kağan Moradaoğlu'nun sözleşme yenileme konusundaki bilgileri TFF'ye iletti. Kısa bir süre içerisinde de teknik direktör Abdullah Avcı'yla resmi sözleşme imzalanacak ve açıklama yapılacak.

Öte yandan bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı da, Ferencvaros mağlubiyeti sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Geçen yıl şampiyon olduğumuzda sözleşme uzatılma teklifi gelmişti. Ben de gerek olmadığını, zaten sözleşmem olduğunu söyledim. Şimdi de mukavelemizi 3 sezon daha uzattık. Yeni başarılar, yeni hedefler için imzaladık. Hem bana hem de Trabzonspor'a hayırlı olsun."

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