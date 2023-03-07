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Spor

Trabzonspor'da ilk başkan adayı Ertuğrul Doğan

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun görevinden istifa etmesinin ardından, bordo-mavili kulübün ilk başkan adayı oldu.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
15:57 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan

Trabzonspor'da olağanüstü genel kurul kararı alınmasından sonra başkan Ahmet Ağaoğlu görevinden istifa etmişti. Ağaoğlu'nun istifasının ardından göreve vekalet eden asbaşkan Ertuğrul Doğan, ay sonunda yapılacak seçimde adaylığını açıkladı.


Ahmet Ağaoğlu'na hizmetleri için teşekkür eden Doğan, paylaşımında "Başkanımız Sayın Ağaoğlu ile yönetim kurulumuzla bundan tam 5 yıl önce Nisan 2018'de zorlu ve meşakkatli bir yolculuğa çıktık. Bu yolculukta sizlerin de desteğiyle çok güzel hikayeler yazıp, müzemize biri şampiyonluk olmak üzere hepsi birbirinden değerli 4 kupa koyduk" ifadelerini kullandı.


"Bu sezon özelinde işler istediğimiz gibi gitmedi"

Takımın içinde olduğu durumu değerlendiren Doğan, "Üzülerek ifade etmeliyim ki, bu sezon özelinde işler istediğimiz gibi gitmedi maalesef. Şu bilinmelidir ki, yaşanan mutsuzluğun temelinde şahsımın da sorumluluğu var. Gerek saha içi gerekse saha dışı organizasyonlarında daha sağlıklı kararlar almamız gerekiyordu. Bu olumsuz durumu düzeltebilecek umudumuz, inancımız, birikimimiz, tecrübemiz, özgüvenimiz ve inancımız tabi ki var. Birlikte daha güzel hikayeler yazacağımızdan camiamızın en ufak şüphesi kesinlikle olmasın" diye konuştu.


Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını ifade eden Ertuğrul Doğan, adaylığını şu sözlerle açıkladı:

"Şimdi yeni bir yolculuğun ilk adımlarını atma vakti. Canımdan çok sevdiğim, çatısı altında olmaktan büyük gurur duyduğum Trabzonspor'umuzun başkanlığına aday olduğumu siz değerli ailemle paylaşıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımın sözünü veriyorum."


Trabzonspor Genel Kurul Toplantısı 18-19 Mart'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 25-26 Mart tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.





#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
#Ahmet Ağaoğlu
44 dakika önce
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