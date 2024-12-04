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Trabzonspor'da Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

16:274/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Trabzonspor
Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig 15. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına bugün saat 12.00'de yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından koordinasyon ve rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek.





#Trabzonspor
#Kasımpaşa
#Trendyol Süper Lig

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