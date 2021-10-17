Trabzonspor'da kolbastı geri döndü

Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 3-1 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 25. ve 87. dakikada penaltıdan Bakasetas ile 90. dakikada Yusuf Sarı kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 3. dakikada Rossi attı.

Alınan bu sonuçla birlikte Trabzonspor namağlup olarak liderlik koltuğunu Fenerbahçe'nin elinden aldı. Karşılaşma sonrasındaysa bordo-mavili oyuncularda büyük bir sevinç vardı.

Maç sonrasında büyük mutluluk

Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir mutluluk yaşayan Trabzonsporlu futbolcular, orta sahada uzun bir süre sonra kolbastı oynadı. Abdülkadir Ömür, Bakasetas'a kolbastı oynamasını gösterirken; Uğurcan Çakır da bütün stada üçlü çektirdi.

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İşte Trabzonsporlu futbolcuların kolbastı oynadığı anlar;

🕺 Trabzonspor'da galibiyet, kolbastıyla kutlanır! #TSvFB #FutbolKalpSen #Seviyoruzİşte pic.twitter.com/OBIxY8hWfn — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 17, 2021

Uğurcan Çakır üçlü çektirdi;

🥳 Trabzonspor, #SporTotoSüperLig'de liderliği kutluyor! #beINSPORTS pic.twitter.com/5HvFBtk9z5 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 17, 2021

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