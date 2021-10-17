Spor Trabzonsporda kolbastı geri döndü
FUTBOL FUTBOL

Trabzonspor'da kolbastı geri döndü

Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti ve ligde namağlup zirveye yükseldi. Karşılaşma sonrasında bordo-mavili oyuncular büyük coşku yaşarken, uzun zaman sonra kolbastı oynandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporda kolbastı geri döndü
Trabzonsporlu futbolcular derbi galibiyeti sonrasında büyük sevinç yaşadı

Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 3-1 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 25. ve 87. dakikada penaltıdan Bakasetas ile 90. dakikada Yusuf Sarı kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 3. dakikada Rossi attı.

Alınan bu sonuçla birlikte Trabzonspor namağlup olarak liderlik koltuğunu Fenerbahçe'nin elinden aldı. Karşılaşma sonrasındaysa bordo-mavili oyuncularda büyük bir sevinç vardı.

Maç sonrasında büyük mutluluk

Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir mutluluk yaşayan Trabzonsporlu futbolcular, orta sahada uzun bir süre sonra kolbastı oynadı. Abdülkadir Ömür, Bakasetas'a kolbastı oynamasını gösterirken; Uğurcan Çakır da bütün stada üçlü çektirdi.

İşte Trabzonsporlu futbolcuların kolbastı oynadığı anlar;

Uğurcan Çakır üçlü çektirdi;

Zirve Trabzonspor'un
SPOR
Zirve Trabzonspor'un

Kim Min-Jae kırmızı kart gördü, sosyal medya karıştı: Rıdvan Dilmen'den kırmızı yorumu
SPOR
Kim Min-Jae kırmızı kart gördü, sosyal medya karıştı: Rıdvan Dilmen'den kırmızı yorumu

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan pozisyon 'Kiev Karambolü'nü aratmadı
SPOR
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan pozisyon 'Kiev Karambolü'nü aratmadı

Derbide Fenerbahçelilerin tepkisini çeken gol
SPOR
Derbide Fenerbahçelilerin tepkisini çeken gol

Binlercesi kıyıya vurdu

Binlercesi kıyıya vurdu

​İzmit Körfezi'nde şok eden görüntü.
Bizi izlemeye devam edin

'Bizi izlemeye devam edin'

TOGG'dan heyecanlandıran yeni paylaşım.
Eşsiz hizmetleri unutulmayacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için taziye mesajı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Angola İş Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'ya Batı merkezli yaklaşımları reddediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola ziyaretinde müjdeyi verdi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.