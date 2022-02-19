Trabzonspor'da Marek Hamsik Alanyaspor maçında oynamayacak

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, İttifak Holding Konyaspor maçının ardından ağrıları artan Marek Hamsik'in Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında oynamayacağı duyuruldu.
Ülkesine gitti
Deneyimli futbolcunun, ülkesi Slovakya'ya gideceği ve pazartesi günü Trabzon'a dönerek tedavisine devam edileceği açıklandı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- "Ağrıları artan ve tedavisi halen sürmekte olan oyuncumuz Marek Hamsik, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında yer almayacaktır. Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’nın izniyle ülkesi Slovakya’ya giden futbolcumuz, pazartesi günü Trabzon’a dönecek ve tedavisine burada devam edilecektir."