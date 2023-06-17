Trabzonspor'da önce yer açılacak sonra düğmeye basılacak

Transferde ekonomik adımlar atmayı planlayan Trabzonspor, geniş bir liste oluştururken 14 yabancı futbolcu kuralına uymak adına da ciddi adımlar atıyor. Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda alınması planlanan oyuncularla masaya oturmaya hazırlanan bordo-mavililer, öncelikle 14 yabancı kuralına uygunluk sağlamak için gönderilecek futbolcularla da görüşmeye başladı.

Yıllık maaş tutarını düşürmek için de formül üreten Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, Bljelica'nm raporu doğrultusunda gönderilmesi planlanan oyuncularla görüşmeye başladıklarını belirterek, "40 milyon euro civarında seyreden maaş tutarını 25 milyon euro bandına çekmeye çalışıyoruz. Yabancı sınırlamasına uygun olarak kadroda azalmaya gideceğiz" dedi.

Orsic ve Petkovic'in bonservisleri konusunda talep edilen 4 milyon euro bonserviste indirim bekleyen Trabzonspor yönetimi, yurt içi ve dışından birçok ismi takip ederken, stoper için Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya'yı da gündeme aldı. Fatih Karagümrük ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Baniya'nın, yerli statüsünde oynaması da kendisini öne çıkardı.