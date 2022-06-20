Halil Akbunar bu sezon 34 maçta, 5 gol ve 7 asistle oynadı.

Süper Lig’de geride kalan sezonu şampiyon olarak bitiren Trabzonspor’da kadroyu takviye çalışmaları sürüyor. Transfere hızlı giren bordo-mavililer, ön liberoya Doğucan, sol beke Eren Elmalı ve sağ beke Larsen transferlerini açıkladı.

Trabzonspor'da rota Halil Akbunar ve İrfan Can Eğribayat

Kadrosunu yine yerli isimlerle de takviye etmenin planlarını yapan Trabzonspor, Süper Lig’den düşen Göztepe’nin kaptanı Halil Akbunar için pazarlıklarını sürdürürken, kaleci İrfan Can Eğriyabat’ı da listesine ekledi.

Ankersen bekleniyor

Halil için bonservis bedelinin yanı sıra Enis Destan’ı kiralık olarak göndermeyi taahhüt eden Karadeniz temsilcisi, 23 yaşındaki İrfan Can için de devreye girdi. Sarı-kırmızılı ekipte kulübün en büyük hissedarı olacak Rasmus Ankersen’in de planları arasında yer almayan genç kaleci için Trabzonspor, resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer, Ankersen’in İzmir’e gelerek İrfan Can için bir bonservis bedeli belirlemesini bekliyor.

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