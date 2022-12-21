Spor Umut Bozok "Fenerbahçe maçı bir final değil"
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Umut Bozok: "Fenerbahçe maçı bir final değil"

Türkiye Kupası 5.turunda Samsunspor'u sahasında 3-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselen Trabzonspor'da Umut Bozok, ligde oynayacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak, "Cumartesi oynayacağımız maç camiamız ve bizler için çok önemli ama bence bir final müsabakası değil çünkü önümüzde çok maç var. Taraftarımızın önünde çok iyi mücadele etmemiz lazım" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Trabzonsporda Umut Bozok konuştu: Fenerbahçe maçı bir final değil
Umut Bozok sezon başı 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildi.

Trabzonspor, Samsunspor'u 3-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda tur atladı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Umut Bozok, aldıkları galibiyetle Fenerbahçe maçı öncesi moral bulduklarını belirterek, "Cumartesi oynayacağımız maç camiamız ve bizler için çok önemli ama bence bir final müsabakası değil; çünkü önümüzde çok maç var. Taraftarımızın önünde çok iyi mücadele etmemiz lazım. Zor bir takıma karşı oynayacağız. Tabi ki her maç olduğu gibi bu maçta da hedefimiz 3 puan. İnşallah 3 puan alıp devam ederiz" diye konuştu.

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da oynarken Süper Lig'de gol kralı olan Umut, bu sezon şu ana kadar toplamda 16 maçta 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da oynarken Süper Lig'de gol kralı olan Umut, bu sezon şu ana kadar toplamda 16 maçta 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.

"Böyle devam etmemiz lazım"

Kamp dönemini çok iyi geçirdiklerini kaydeden son gol şampiyonu, "Kamp döneminde hocamızla konuştuk. Takım halinde presi çok iyi yapmamız gerektiği noktasında fikirler ortaya çıktı. Hazırlık maçlarını da bu anlamda iyi geçirdik. Böyle devam etmemiz lazım. Cumartesi günü Fenerbahçe karşısında da bunu çok daha iyi yapmamız lazım. Daha iyi çalışmamız lazım" ifadelerini kullandı.

  • Fenerbahçe maçı için taraftarlara mesaj veren Bozok, "Taraftarımızın coşkusu olursa bizim için daha kolay geçen bir maç olabilir. Ama tabi ki çok zor bir maç" ifadelerinde bulundu.

Naci Ünüvar: "Benim için güzel bir akşamdı"

Karşılaşmada 2 gol atarak takımına ciddi katkı sağlayan Naci Ünüvar ise "Bugün en önemlisi kazanmaktı. 3-0 kazandık. Ben de Trabzonspor'da ilk golümü 2 gol atarak gerçekleştirdim. Benim için güzel akşamdı. Gerçekten güzel bir kamp dönemi geçirdik, çok sıkı çalıştık. Fenerbahçe maçını kazanmamız gerekiyor. Daha iyisini yapmalıyız" dedi.

Trabzonspor'a sezon başı Ajax'tan kiralanan Naci'nin opsiyonu bulunmuyor.
Trabzonspor'a sezon başı Ajax'tan kiralanan Naci'nin opsiyonu bulunmuyor.
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