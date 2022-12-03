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Trabzonspor 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü unutmadı

Dünya Kupası arasını Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Trabzonspor'dan 3 Aralık Dünya Engelliler günü paylaşımı geldi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Trabzonspordan 3 Aralıka özel paylaşım geldi: Başarmak ve sevmek için engel yok!
Trabzonspor'un yaptığı paylaşımda, birçok futbolcu işaret dilini kullanarak 3 Aralık' mesajı verdi.

Trabzonspor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig’e verilen arada hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Trabzonspor’da, Umut Bozok, Denswil, Abdulkadir Ömür, Trezeguet, Hamsik, Naci, Doğucan, Eren Elmalı, Muhammet Taha Tepe, Yusuf Erdoğan ve Siopis, ’3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla hazırlanan özel klipte görev aldı.

İşaret dilinin kullanıldığı klipte, "Başarmak ve sevmek için engel yok. 3 Aralık Dünya Engelliler günü kutlu olsun" ifadeleri kullanıldı.

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