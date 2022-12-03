Trabzonspor 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü unutmadı

Trabzonspor'un yaptığı paylaşımda, birçok futbolcu işaret dilini kullanarak 3 Aralık' mesajı verdi.

Trabzonspor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig’e verilen arada hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Trabzonspor’da, Umut Bozok, Denswil, Abdulkadir Ömür, Trezeguet, Hamsik, Naci, Doğucan, Eren Elmalı, Muhammet Taha Tepe, Yusuf Erdoğan ve Siopis, ’3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla hazırlanan özel klipte görev aldı.

İşaret dilinin kullanıldığı klipte, "Başarmak ve sevmek için engel yok. 3 Aralık Dünya Engelliler günü kutlu olsun" ifadeleri kullanıldı.

Başarmak ve sevmek için #EngelYok#3AralıkDünyaEngellilerGünü pic.twitter.com/IzHTLb6Iaz — Trabzonspor (@Trabzonspor) December 3, 2022

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