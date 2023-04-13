Kulüpten yapılan açıklamada, "Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Edin Vişça’nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, 'Kasımpaşa maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Abdülkadir Ömür’ün yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol ayak birinci parmakta çatlak tespit edilmiştir. Aynı maçta sakatlanan Vişca’nın da yapılan muayene ve görüntülemesinde sağ uyluk arka bölgede kas yaralanması olduğu görülmüştür. Sağlık ekibi tarafından tedavileri sürdürülen oyuncularımızın Beşiktaş ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almaları zor gözükmektedir' dedi" ifadeleri kullandı.