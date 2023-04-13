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Spor

Trabzonspor'dan Abdülkadir ve Visca açıklaması geldi

Süper Lig'in 29. haftasında derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Trabzonspor'da hazırlıklar devam ederken, Kasımpaşa maçında oyunu yarıda bırakan iki isimden kötü haber geldi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:42 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Trabzonspor'da Edin Visca bu sezonki 3. sakatlığını yakaladı.

Trabzonspor'da Edin Visca bu sezonki 3. sakatlığını yakaladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdüren bordo-mavili ekibe, geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa maçında oyunu yarıda bırakan Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'dan iyi haberler gelmedi.


"Beşiktaş maçında yer almaları zor"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Edin Vişça’nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, 'Kasımpaşa maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Abdülkadir Ömür’ün yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol ayak birinci parmakta çatlak tespit edilmiştir. Aynı maçta sakatlanan Vişca’nın da yapılan muayene ve görüntülemesinde sağ uyluk arka bölgede kas yaralanması olduğu görülmüştür. Sağlık ekibi tarafından tedavileri sürdürülen oyuncularımızın Beşiktaş ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almaları zor gözükmektedir' dedi" ifadeleri kullandı.


Beşiktaş derbisinde Edin Visca'nın oynamamasına kesin gözüyle bakılırken, Abdülkadir Ömür'ün yetişmek için özel program talep ettiği gelen bilgiler arasında.

#Süper Lig
#Trabzonspor
#Beşiktaş
#Edin Visca
#Abdülkadir Ömür
30 dakika önce
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