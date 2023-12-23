Trabzonspor'dan anlamlı hareket: Şehitler unutulmadı

Irak’ın kuzeyinde bugün, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki 6 askerimiz şehit oldu.
Trabzonspor Kulübü, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit düşen askerlerimize unutmazken bu akşam oynanan Başakşehir maçıyla ilgili herhangi bir paylaşımda bulunulmayacağını duyurdu.
"ŞEHİTLERİMİZ VAR!
Pençe-Kilit Operasyonu’nda 6 askerimizin daha şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik.
Bu üzüntülü ortamda şu an oynanan RAMS Başakşehir karşılaşması ile ilgili kulübümüz herhangi bir paylaşımda bulunmayacaktır.
Milletimizin başı sağolsun"