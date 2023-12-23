Trabzonspor'dan anlamlı hareket: Şehitler unutulmadı

ŞEHİTLERİMİZ VAR!



Pençe-Kilit Operasyonu’nda 6 askerimizin daha şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik.



Bu üzüntülü ortamda şu an oynanan RAMS Başakşehir karşılaşması ile ilgili kulübümüz herhangi bir paylaşımda bulunmayacaktır.



🇹🇷 Milletimizin Başı Sağ Olsun. pic.twitter.com/i16EQsYNi8