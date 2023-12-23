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Spor

Trabzonspor'dan anlamlı hareket: Şehitler unutulmadı

Bordo-mavili kulüp, Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimize başsağlığı mesajı yayınlarken bu akşam oynanan Başakşehir karşılaşması ile ilgili herhangi bir paylaşımda bulunulmayacağını açıkladı.

20:26 - 23/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 20:29 - 23/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bordo-mavililerden anlamlı hareket.
Bordo-mavililerden anlamlı hareket.

Irak’ın kuzeyinde bugün, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki 6 askerimiz şehit oldu.


Trabzonspor Kulübü, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit düşen askerlerimize unutmazken bu akşam oynanan Başakşehir maçıyla ilgili herhangi bir paylaşımda bulunulmayacağını duyurdu.


Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada:

"ŞEHİTLERİMİZ VAR!

Pençe-Kilit Operasyonu’nda 6 askerimizin daha şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Bu üzüntülü ortamda şu an oynanan RAMS Başakşehir karşılaşması ile ilgili kulübümüz herhangi bir paylaşımda bulunmayacaktır.

Milletimizin başı sağolsun"








#Trabzonspor
#Pençe-Kilit Operasyonu
#Şehit
#Başakşehir
24 dakika önce
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