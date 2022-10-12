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Trabzonspor'dan ayrılan Cornelius Danimarka'da eleştiri oklarının hedefinde

Trabzonspor'un transferin son günlerinde FC Kopenhag'a sattığı Andreas Cornelius, yeni takımında tartışılır hale geldi. Henüz gol atamayan başarılı forvet, son iki maçta sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı. Cornelius'un ay sonuna kadar yeniden sahalara döneceği konuşuluyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspordan ayrılan Cornelius Danimarkada eleştiri oklarının hedefinde
Andreas Cornelius - FC Kopenhag

Trabzonspor'dan ayrılan Andreas Cornelius, FC Kopenhag'ta tartışılıyor.

Danimarkalı forvet sakatlığı nedeniyle son iki maçın kadrosunda yer alamadı.Henüz gol atamayan oyuncunun transferi eleştiri konusu olurken Cornelius'un ay sonunda sahalara geri dönüş yapacağı belirtildi.

Danimarka Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda olması beklenen Cornelius'un kalan haftalarda forma giymesinin bu anlamda zor olduğu ifade edildi.

  • FC Kopenhag, Cornelius transferi için 6 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Danimarka temsilcisi, 12 takımlı ligde şu anda 16 puanla 6. sırada bulunuyor.


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