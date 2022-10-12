Trabzonspor'dan ayrılan Cornelius Danimarka'da eleştiri oklarının hedefinde

Trabzonspor'dan ayrılan Andreas Cornelius, FC Kopenhag'ta tartışılıyor.
Danimarkalı forvet sakatlığı nedeniyle son iki maçın kadrosunda yer alamadı.Henüz gol atamayan oyuncunun transferi eleştiri konusu olurken Cornelius'un ay sonunda sahalara geri dönüş yapacağı belirtildi.
Danimarka Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda olması beklenen Cornelius'un kalan haftalarda forma giymesinin bu anlamda zor olduğu ifade edildi.
- FC Kopenhag, Cornelius transferi için 6 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Danimarka temsilcisi, 12 takımlı ligde şu anda 16 puanla 6. sırada bulunuyor.