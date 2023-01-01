Trabzonspor'dan Bakasetas açıklaması: Boğazında kanama ve çizik var

Bakasetas'ın boğazında çizik meydana geldi
Süper Lig'in 5.haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Maçın sonlarında Trabzonsporlu Bakasetas ile Rosier arasında tartışma çıktı. Bu tartışma sonunda Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas'ın boğazında çizik ve kanama meydana geldi. Bordo-mavili eki ise maç onunda konuyla ilgili açıklama yaptı.
Değerli Basın Mensuplarının Bilgisine
Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmada rakip takımın profesyonel futbolcusu Valentin Rosier'in futbolcumuz Anastasios Bakasetas'a karşı yapmış olduğu müdahale sonrası futbolcumuzun boğazında oluşan çizik ve kanama fotoğrafı ektedir.
İyi çalışmalar