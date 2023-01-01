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Spor

Trabzonspor'dan Bakasetas açıklaması: Boğazında kanama ve çizik var

Süper Lig'in 5.haftasında Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ettiği maçta Rosier ile Bakasetas arasında tartışma çıktı. Trabzonspor ise bu konuda açıklama yayınladı.

22:41 . 17/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bakasetas'ın boğazında çizik meydana geldi

Bakasetas'ın boğazında çizik meydana geldi

Süper Lig'in 5.haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Maçın sonlarında Trabzonsporlu Bakasetas ile Rosier arasında tartışma çıktı. Bu tartışma sonunda Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas'ın boğazında çizik ve kanama meydana geldi. Bordo-mavili eki ise maç onunda konuyla ilgili açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

Değerli Basın Mensuplarının Bilgisine

Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmada rakip takımın profesyonel futbolcusu Valentin Rosier'in futbolcumuz Anastasios Bakasetas'a karşı yapmış olduğu müdahale sonrası futbolcumuzun boğazında oluşan çizik ve kanama fotoğrafı ektedir.


İyi çalışmalar



#Anastasios Bakasetas
#Trabzonspor
#Valentin Rosier
1 saat önce
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