Trabzonspor'dan Bakasetas açıklaması: Boğazında kanama ve çizik var

Süper Lig'in 5.haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Maçın sonlarında Trabzonsporlu Bakasetas ile Rosier arasında tartışma çıktı. Bu tartışma sonunda Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas'ın boğazında çizik ve kanama meydana geldi. Bordo-mavili eki ise maç onunda konuyla ilgili açıklama yaptı.