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Trabzonspor'dan hakem tepkisi: 'Bu skandallara kim dur diyecek?'

Trabzonspor'dan hakem tepkisi: 'Bu skandallara kim dur diyecek?'

23:2823/09/2024, Pazartesi
G: 23/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trabzonspor
Trabzonspor

Bordo-mavili kulüp, Süper Lig 6. haftasında oynanan Gaziantep FK maçının hakem kararlarına tepki gösterdi. Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Hakemlerin birer adalet timsali olmaktan çıkıp, oyunun seyrini belirleyen iradesiz kuklalara dönüşmesine daha ne kadar göz yumulacak? Bu keyfiliğe, bu düzene, bu skandallara kim dur diyecek?" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.


Bordo-mavililer maçın 61. dakikasında Banza ile öne geçmiş fakat hakem VAR incelemesinin ardından gol öncesi faul olduğunu tespit etmişti.


Maçın ardından Trabzonspor verilen bu karara tepki göstererek sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulundu.


Karadeniz ekibinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

"Türkiye’de hakemlerin adaletsizliği, bilinçli ya da bilinçsiz sistematik bir yozlaşmanın göstergesidir ve artık sabrımızı taşıracak seviyeye ulaşmıştır. Bu akşam Gaziantep FK ile oynadığımız maçta yaşananlar, Türk futbolunun içinde bulunduğu çürümüşlüğün ve keyfi yönetimin en bariz tezahürüdür. Hakem Volkan Bayarslan’ın futbolcumuz Simon Banza’nın net golünü VAR kararıyla iptal etmesi, kelimenin tam anlamıyla skandal ve futbolun ruhuna ihanettir.


Pozisyon gözlerinin önünde gerçekleşmişken, böylesine bariz bir golü iptal etmek için VAR’a başvurmak, hakemlik mesleğini icra eden birinin ne denli yetersiz olduğunu ya da daha kötüsü ne kadar kasıtlı hareket ettiğini gösterir. Bu, sadece yanlış karar değil; futbolun emeğine ve izleyicisine hakarettir.


Bayarslan’ın oyunun akışını sürekli durdurması, topun oyunda kaldığı süreyi bilinçli şekilde azaltması adeta futbolun özüyle alay etmektir. Türk futbolunun ruhu, böylesi ehliyetsiz ve taraflı hakemlik zihniyetinin elinde adeta can çekişmektedir.


Ancak bu noktada sorumluluğu yalnızca bir hakemin omuzlarına yıkmak da yanlıştır. Asıl sorun; bu hakemleri görevlendiren, onların hatalarına defalarca göz yuman ve hiçbir şekilde hesap sormayan Merkez Hakem Kurulu’nun başarısızlığıdır. MHK’nin varoluş amacı; futbolun adaletini ve şeffaflığını sağlamak olmalıyken, bu amaca hizmet etmeyi reddetmeleri Türk futbolunun maruz kaldığı en büyük ihanettir.


Bu sistem uzun zamandır köhnemiş, adaletin ve şeffaflığın işlemediği bir yapıya dönüşmüştür. Artık TFF'nin yapması gereken, kendi içinde radikal bir özeleştiri yaparak bu çürümüş düzeni reform etmektir.


Hakemlerin birer adalet timsali olmaktan çıkıp, oyunun seyrini belirleyen iradesiz kuklalara dönüşmesine daha ne kadar göz yumulacak?


Bu keyfiliğe, bu düzene, bu skandallara kim dur diyecek?"







#Trabzonspor
#Gaziantep FK
#Ertuğrul Doğan

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