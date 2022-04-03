Trabzonspor'dan muhteşem koreografi: "Şampiyonluğun Hikayesi"

Dünya

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: En kötüsünü görmedik asıl savaş şimdi başlamak üzere

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, İtalyan basınına verdiği demeçte savaşta henüz en kötüsünü yaşamadıklarını söyledi. Şu anda Kiev'deki muharebeyi kazandıklarını belirten Kubela, güneyde ve Donbas'ta asıl savaşın başlamak üzere olduğunu ifade etti..