Trabzonspor'dan muhteşem koreografi: "Şampiyonluğun Hikayesi"

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde bordo-mavili taraftarlar, muhteşem bir koreografi hazırladı.
Özkan Sümer, Ahmet Suat Özyazıcı ve Abdullah Avcı'nın dev görselleri tribünü süslerken, aynı zamanda Trabzonspor'un şampiyonluk otobüsünün tur attığı bir koreografi düzenlendi.
- Şampiyonluğun hikayesi
- Trabzonsporlu taraftarlar bu görsel şov ile 'Şampiyonluğun Hikayesi' temasını işledi. Yaklaşık 10 gün süren çalışmada 30 bin karton kullanılırken, toplamda 3 bin 200 metrekarelik bezlerin üzerine dev bir görsel hazırlandı. Tüm taraftar gruplarının birlikte hareket ettiği bu organizasyon için ayrıca 350 kilo da boya kullanıldı.
🎩 Özkan Sümer
🌟 Ahmet Suat Özyazıcı
🧣 Abdullah Avcı
🚎 Şampiyonluk takım otobüsü
📹 Trabzonspor tribünlerinden Beşiktaş karşılaşması öncesi koreografi şov! #Seviyoruzİşte pic.twitter.com/NbVTUbAdmp
🎩 Özkan Sümer