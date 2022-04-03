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Spor Trabzonspordan muhteşem koreografi "Şampiyonluğun Hikayesi"
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Trabzonspor'dan muhteşem koreografi: "Şampiyonluğun Hikayesi"

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadele öncesinde Trabzonsporlu taraftarlar harika bir görsel şov hazırladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspordan muhteşem koreografi: Şampiyonluğun Hikayesi
Trabzonspor'un hazırladığı koreografi

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde bordo-mavili taraftarlar, muhteşem bir koreografi hazırladı.

Özkan Sümer, Ahmet Suat Özyazıcı ve Abdullah Avcı'nın dev görselleri tribünü süslerken, aynı zamanda Trabzonspor'un şampiyonluk otobüsünün tur attığı bir koreografi düzenlendi.

  • Şampiyonluğun hikayesi
  • Trabzonsporlu taraftarlar bu görsel şov ile 'Şampiyonluğun Hikayesi' temasını işledi. Yaklaşık 10 gün süren çalışmada 30 bin karton kullanılırken, toplamda 3 bin 200 metrekarelik bezlerin üzerine dev bir görsel hazırlandı. Tüm taraftar gruplarının birlikte hareket ettiği bu organizasyon için ayrıca 350 kilo da boya kullanıldı.
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