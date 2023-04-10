Trabzonspor'dan son 5 sezonun en kötü performansı.

Ligde 27 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyetle 44 puan elde ederek şampiyonluk hedefinden uzaklaşan bordo-mavililer, son yılların en az puan topladığı dönemini yaşıyor.





Trabzonspor, 27. haftalar itibarıyla söz konusu 5 sezonda 2 kez 1. sırayı, 2 kez 4. sırayı alırken, bu sezon 6. sırada kaldı.













- Geçen sezonun şampiyonu





Karadeniz ekibi, 27. haftalar itibarıyla söz konusu dönemde en başarılı performansa, şampiyon tamamladığı geçe sezon 66 puan kazanarak ulaştı. Trabzonspor bu dönemde 20 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet elde ederek şampiyonluk yarışında büyük avantaj sağlamıştı.





Bordo-mavililer, 2019-2020 sezonunda da 27. hafta itibarıyla 16 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyetle 56 puan toplayıp, sıralamanın zirvesine oturmuştu.





2020-2021 sezonunda 27 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 51 puan kazanarak 4. sırada yer alan Karadeniz ekibi, 2018-2019 sezonunda da 27 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyetle 46 puan elde edip, yine 4. sırada kendisine yer bulmuştu.





Trabzonspor, 2017-2018 sezonunda ise 27 maç sonunda 42 puanda kalmıştı.













- Müzesine 4 kupa götürdü





Bordo-mavililer, son 5 sezonda müzesine 4 kupa götürme başarısı gösterdi.





Trabzonspor, 2021-2022 sezonunda şampiyonluk, 2019-2020 sezonunda ise Ziraat Türkiye Kupası sevinci yaşadı.





Karadeniz ekibi, bu dönemde 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonu oldu.





Trabzonspor, bu sezon ise lig ve Türkiye Kupası'nda arzu ettiği başarının uzağında kaldı.







