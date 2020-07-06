Trabzonsporlu Filip Novak şov yapıyor

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, 30. haftada deplasmanda Galatasaray’ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Bordo-mavilileri, İstanbul deplasmanında karşısında 2-1 öne geçiren golü atan Filip Novak, Karadeniz ekibine geldiği Ocak 2018’den itibaren Süper Lig (13), Ziraat Türkiye Kupası (3) ve UEFA Avrupa Kupası (1) maçlarında toplam 17 gol atarak, sezon tamamlanmadan kariyerinin en verimli dönemine imza atmış durumda.

2017-2018 sezonunda devre arasında Midtjylland’dan bordo-mavili takıma transfer olan Çekyalı savunma oyuncusu, Danimarka takımında forma giydiği 97 resmi maçta 16 gol kaydetti. 29 yaşındaki oyuncu, ülkesinin Jablonec takımında ise 5 sezonda toplamda 139 maçta 16 gol attı.

Kritik maçta kazanan Trabzonspor: İşte dev maçın özeti Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi Trabzonspor (TS) 3-1 kazandı ve zirve yarışındaki çok kritik bir galibiyet aldı. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 41. dakikada penaltıdan Sosa, 70. dakikada Novak ve 90+5. dakikada Sörloth attı. Galatasaray'ın tek golünü ise penaltıdan 90+3. dakikada Seri kaydetti. Ayrıca Galatasaray'da (GS) Feghouli, 32. dakikada rakibine yaptığı çok sert müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Gelecek hafta Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Başakşehir ise evinde Denizlispor'u ağırlayacak.Da Costa'ya tekme atan Feghouli kırmızı kart gördüSüper Lig puan durumuTrabzonspor, Galatasaray'a karşı aldığı bu galibiyetle puanını 61'e yükseltti. Başakşehir ise 63 puanla zirvede yer alıyor. Trabzonspor'a sahasında 3-1 kaybeden Galatasaray ise 52 puanla 4. sırada bulunuyor.Sarı-kırmızılılar bu yenilgiyle birlikte lider Başakşehir’in 11 puan gerisinde kaldı.Süper Lig puan tablosunda 3. sıradaysa 54 puanla Sivasspor var.Sörloth 21. golünü kaydettiTrabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth, Galatasaray karşısında da fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Golcü oyuncu karşılaşmanın son dakikasında attığı golle hem Galatasaray'ın umutlarını sonlandırdı hem de maçın skorunu belirledi. Sörloth Süper Lig gol krallığı tablosunda 21 golle zirvede yer alıyor.Galatasaray’da galibiyet hasreti 6 maça çıktıSüper Lig’de son 5 maçta 3 puan alamayan Galatasaray, bu kötü istatistiğini Trabzonspor karşısında sürdürdü. Sarı-kırmızılılar en son 1 Mart’ta Gençlerbirliğ’ni mağlup ettik sonra Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor’a da mağlup olmuştu. Bordo-mavililere de yenilen Galatasaray, ligde 6 maçtır 3 puan alamıyor.Galatasaray Trabzonspor maç özetiGalatasaray-Trabzonspor maçının özetini izlemek için tıklayınız.Yenilmezlik serisi 15 maça çıktıTrabzonspor, Süper Lig'de çıktığı son 15 maçta mağlup olmadı. Ligdeki son yenilgisini 15. haftada sahasında 2-1'lik skorla Yukatel Denizlispor'a karşı yaşayan bordo-mavili ekip, sonrasındaki müsabakalarda yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz temsilcisi, son 15 lig maçında 10 galibiyet, 5 beraberlik aldı.Galatasaray-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır'a VAR ayarı

2018 yılının ocak ayından itibaren başarısı için ter döktüğü Trabzonspor’da ise 84 resmi maçta rakip ağlara 17 gol bırakan Novak, kulüp kariyerinde bordo-mavili formayla en formda günlerini yaşıyor.

Bu sezon 8 gol attı

Trabzonspor’un golcü savunma oyuncusu Filip Novak, bu sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi olmak üzere toplam 8 gole imza attı. Fenerbahçe ve Galatasaray kalelerini boş geçmeyen tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertlilere 3, Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Galatasaray’a karşı 1’er gol kaydetti. Novak, Avrupa’da da Sparta Prag ağalarını sarstı. Çek oyuncu, geçtiğimiz sezon 7, Trabzonspor’a transfer olduğu ilk dönemde ise 3 gol atmıştı.

Trabzon yerel basınında Galatasaray galibiyetinin yankıları📰



🗞Günebakış: "Şampiyonlukta sonuna kadar 'VAR'ız"

🗞Son Nokta: "İstanbul'u fethettik"

🗞Taka: "Şampiyonluk horonunu tepeceğiz"

🗞Kuzey Ekspres: "Bu fırtına bitmez" pic.twitter.com/miQg0bP48W — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 6, 2020



