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Trabzonsporlu gençler final için sahaya çıkıyor

Trabzonsporlu gençler final için sahaya çıkıyor

09:4625/04/2025, Cuma
G: 25/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Bordo-mavili oyuncular başarılarıyla gurur kaynağı oldu.
Bordo-mavili oyuncular başarılarıyla gurur kaynağı oldu.

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında bugün Avusturya ekibi Salzburg karşısına çıkıyor. Bordo-mavili gençler, İsviçre'nin Nyon şehrinde saat 15.00'te başlayacak ve maçı kazanıp finale yükselmeyi hedefliyor.

UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale kalma başarısı gösteren ilk Türk takımı olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, bugün yeni bir tarih yazmak için Salzburg karşısına çıkıyor.


İsviçre'nin Nyon şehrindeki Center Sportif de Colovray'de oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Belçikalı hakem Jasper Vergoote yönetecek.


Bordo-mavili gençler, Salzburg'u yenerek finale yükselip yeni bir başarıya daha imza atmak istiyor.



Üç İtalyan ekibini saf dışı bıraktı

Turnuvaya Lig Şampiyonları yolundan katılan Trabzonspor U19 Takımı, elemelerde Karadağ'dan Buducnost'u 3-1 ve 5-2, Bosna Hersek'ten Sarajevo'yu 2-2 ve 6-1'lik skorla geçip son 32 turuna yükseldi. Bordo-mavili gençler, Juventus'u 1-0, son 16 turunda Atalanta'yı penaltılarda 5-3 yendi. Trabzonspor, çeyrek finalde ise bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi.




Final pazartesi günü

Diğer yarı final mücadelesi ise AZ Alkmaar ile Barcelona U19 takımları arasında saat 19.00'da oynanacak.


Bugünkü yarı finallerin oynanacağı tesis, 28 Nisan Pazartesi günü oynanacak final karşılaşmasına da ev sahipliği yapacak.



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