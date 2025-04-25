Trabzonsporlu gençler final için sahaya çıkıyor

UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale kalma başarısı gösteren ilk Türk takımı olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, bugün yeni bir tarih yazmak için Salzburg karşısına çıkıyor.





İsviçre'nin Nyon şehrindeki Center Sportif de Colovray'de oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Belçikalı hakem Jasper Vergoote yönetecek.





Bordo-mavili gençler, Salzburg'u yenerek finale yükselip yeni bir başarıya daha imza atmak istiyor.









Üç İtalyan ekibini saf dışı bıraktı





Turnuvaya Lig Şampiyonları yolundan katılan Trabzonspor U19 Takımı, elemelerde Karadağ'dan Buducnost'u 3-1 ve 5-2, Bosna Hersek'ten Sarajevo'yu 2-2 ve 6-1'lik skorla geçip son 32 turuna yükseldi. Bordo-mavili gençler, Juventus'u 1-0, son 16 turunda Atalanta'yı penaltılarda 5-3 yendi. Trabzonspor, çeyrek finalde ise bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi.









🌪️ Dünya bugün Trabzonspor’u konuşsun, bunun sebebi de sizin gibi güzel gençler olsun…



⚔️ Salzburg U19-Trabzonspor U19

🏟️ UEFA Gençlik Ligi Yarı Final

⏰ 15.00

📍 Colovray Sports Centre pic.twitter.com/PxypJHMwRU — SPOR (@yenisafakspor) April 24, 2025





Final pazartesi günü





Diğer yarı final mücadelesi ise AZ Alkmaar ile Barcelona U19 takımları arasında saat 19.00'da oynanacak.





Bugünkü yarı finallerin oynanacağı tesis, 28 Nisan Pazartesi günü oynanacak final karşılaşmasına da ev sahipliği yapacak.







