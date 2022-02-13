Spor Trabzonsporlu oyuncular Konyaspor galibiyetini kolbastıyla kutladı
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Trabzonsporlu oyuncular Konyaspor galibiyetini kolbastıyla kutladı

Süper Lig lideri Trabzonspor, sahasında ikinci sıradaki rakibi İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşma sonrasında bordo-mavili oyuncular, galibiyeti kolbastıyla kutladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporlu oyuncular Konyaspor galibiyetini kolbastıyla kutladı
Trabzonsporlu futbolcuların sevinçleri

Medical Park Stadı'nda yaklaşık 40 bin taraftarının desteğiyle oynadığı karşılaşmada bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri Visca kaydetti. Konuk takımın tek golü de Cikalleshi'den geldi.

Trabzonspor, aldığı galibiyetle puanını 60'a yükseltirken İttifak Holding Konyaspor da bir maç eksiğiyle 48 puanda kaldı. Karadeniz ekibi, rakibiyle puan farkını 12'ye çıkardı.

Maç sonu kolbastıyla kutladılar

Maç sonunda orta alanda toplanan Trabzonsporlu futbolcular, kolbastı oynayarak galibiyeti taraftarlarla kutladılar.

Bordo-mavili taraftarlar, daha sonra soyunma odasına giden Abdullah Avcı'yı da geri çağırdı. Sahaya dönen Avcı'nın selamladığı taraftarlar, 'seninle gurur duyuyoruz' şeklinde sevgi gösterilerinde bulundular.

Sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü

Trabzonspor, sahasındaki 341 günlük yenilmezlik serisini sürdürdü.Geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybeden bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 19 karşılaşmada 13 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Trabzonspor'un devre arasında Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı Visca, son 3 maçta 4 gol atarak şampiyonluk yolunda bordo-mavililere büyük katkı sağladı. İkinci yarıda oyuna giren Marek Hamsik de sakatlığının ardından 4 maç aradan sonra formasına kavuştu.

Trabzonsporlu oyuncuların kolbastı oynadığı anlar;

Trabzonspor'un ligde rakibi kalmadı
SPOR
Trabzonspor'un ligde rakibi kalmadı


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