Spor Trabzonsporlu taraftar yıldız oyuncunun heykelini dikti
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Trabzonsporlu taraftar yıldız oyuncunun heykelini dikti

Trabzonsporlu taraftar, bordo-mavili takımın yıldız oyuncusu Nijeryalı Anthony Nwakaeme'nin heykelini yaptırdı.

Haber Merkezi AA
Trabzonsporlu taraftar Nwakaemenin heykelini dikti
Anthony Nwakaeme'nin heykeli

Ortahisar ilçesinde benzin istasyonu sahibi olan Mustafa Bulut, takımda en başarılı yabancı futbolcu olarak gördüğü Nwakaeme'yi onurlandırmak için heykelini yaptırma kararı aldı. Yaklaşık 6 ayda bitirilen ve 40 bin liraya mal olan heykel, benzin istasyonunun girişindeki alana yerleştirildi.

Heykel büyük ilgi gördü

Çevreden geçen vatandaşların ve istasyona gelen müşterilerin dikkatini çeken heykeli, ilerleyen günlerde futbolcunun da ziyaret etmesi bekleniyor. Benzin istasyonu müdürü Hüseyin Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yeri sahibi Mustafa Bulut'un fikri üzerine yaptırılan heykelin insanlar tarafından ilgi gördüğünü söyledi.

"Yabancı futbolculara örnek olmasını istemişler"

Son yıllarda takıma gelen yabancı futbolcular arasında en başarılısı olarak Nwakaeme'yi gördüklerini aktaran Çelik, "Yerli futbolcularımız da iyi ama en son gelen yabancı futbolcular arasında en iyilerinden olduğundan, heykelini yaptırmayı düşündüler. Böylece diğer yabancı futbolculara da örnek olmasını istemişler." ifadelerini kullandı.

  • Yapımı 6 ay sürdü
  • Çelik, başarılı futbolcunun, sergilediği performansla taraftarların gönlünde ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Heykel yaklaşık 6 ay süre içerisinde tamamlandı. Önemli olan Trabzonspor'dur, fiyatı önemli değil. 30-40 bin lira civarında maliyeti var. Son zamanlarda Nwakaeme'nin performansı geçen yıla göre çok arttı. Sevdiğimiz için yapmak zorunda kaldık. İnşallah bu heykel ona doping etkisi yapar ve şampiyon oluruz. Nwakaeme'yi en kısa zamanda davet edeceğiz. Haberi yok ama sürpriz yapacağız." diye konuştu.

Anthony Nwakaeme'nin heykeli
Anthony Nwakaeme'nin heykeli
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