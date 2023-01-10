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Trabzonsporlu taraftarlar şampiyon hocalarına sahip çıkmak için bir araya geldi

Trabzonspor'u uzun bir aradan sonra şampiyonluğa taşıyan Abdullah Avcı'nın Alanyaspor yenilgisi sonrasında yaptığı açıklamalar bordo mavili taraftarları endişelendirdi. Trabzonsporlu taraftarlar yaşananlar sonrasında sosyal medyadan sözleşerek tecrübeli teknik adamın evinin önünde toplandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporlu taraftarlar şampiyon hocalarına sahip çıkmak için bir araya geldi
Abdullah Avcı - Trabzonspor Teknik Direktörü

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'u şampiyon yapan Abdullah Avcı, bu sezon alınan istikrarsız sonuçların ardından eleştirilerin hedefi oldu. Alanyaspor mağlubiyeti sonrasında 'hastalıklı bir durum var, bir değerlendirme yapmamız gerekiyor' ifadelerini kullanan tecrübeli teknik adamın bu sözleri taraftarı endişelendirdi. Avcı'ya desteklerini iletmek isteyen bordo mavililer, bu akşam başarılı çalıştırıcının evinin önünde toplandı.

Trabzonsporlu taraftarlar Avcı'ya güveniyor

Alanyaspor'a karşı alınan 5-0'lık mağlubiyet sonrası Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifa edeceği yönünde dedikodular çıkmaya başlamıştı. Bordo-mavili taraftarlar, geçen yıl kendilerini 38 yıl sonra şampiyon yapan tecrübeli teknik direktöre destek için evinin önünde toplanıp başarılı çalıştırıcıya 'biz sana güveniyoruz' mesajını verdi.

Avcıdan mücadeleye devam mesajı

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