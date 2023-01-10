Trabzonsporlu taraftarlar şampiyon hocalarına sahip çıkmak için bir araya geliyor

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'u şampiyon yapan Abdullah Avcı, bu sezon alınan istikrarsız sonuçların ardından eleştirilerin hedefi oldu. Alanyaspor mağlubiyeti sonrasında 'hastalıklı bir durum var, bir değerlendirme yapmamız gerekiyor' ifadelerini kullanan tecrübeli teknik adamın bu sözleri taraftarı endişelendirdi. Avcı'ya desteklerini iletmek isteyen bordo mavililer, bu akşam başarılı çalıştırıcının evinin önüne gitmek için sosyal medyada sözleşti.

Trabzonsporlu taraftarlar Avcı'ya güveniyor

Alanyaspor'a karşı alınan 5-0'lık mağlubiyet sonrası Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifa edeceği yönünde dedikodular çıkmaya başlamıştı. Bordo-mavili taraftarlar, geçen yıl kendilerini 38 yıl sonra şampiyon yapan tecrübeli teknik direktöre destek için evinin önünde toplanıp başarılı çalıştırıcıya 'biz sana güveniyoruz' mesajını vermek istiyor.