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Spor Trabzonsporlu taraftarlardan İstanbulda kutlama hazırlığı
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Trabzonsporlu taraftarlardan İstanbul'da kutlama hazırlığı

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da taraftarlar, 8 Mayıs Pazar günü İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kutlama yapacak.

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Haber Merkezi AA
Trabzonsporlu taraftarlardan İstanbulda kutlama hazırlığı
Trabzon'daki kutlamalar büyük yankı uyandırmıştı.

Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarları, takımlarının şampiyonluğunu İstanbul'da kutlayacak.

Gurbetçi Gençler ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki tüm sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 8 Mayıs Pazar günü İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda şampiyonluk kutlama programı gerçekleştirilecek.

Saat 15.00'de başlayıp geç saatlere kadar devam edecek programda, çeşitli sanatçıların seslendireceği şarkıların yanı sıra meşale ve havai fişek gösterileri yapılacak.

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