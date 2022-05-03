Köprüdeki Trabzonspor bayrağının NFT'si satışa çıktı: 1967 parça

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir milyon Suriyeli'nin geri dönüşünü sağlayacak proje hazırlığındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD koordinasyonunda İdlib'de inşa edilen briket evlerin anahtar teslim törenine video mesajla katıldı. Erdoğan, bir milyon Suriyeli'nin ülkelerine geri dönüşü için yeni bir proje hazırlığında olduklarını duyurdu, söz konusu projenin detaylarını anlattı.