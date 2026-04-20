Trump: İran'la yapacağımız anlaşma 2015'tekinden daha iyi olacak

20:51 20/04/2026, Pazartesi
Trump, İran ile yapılacak anlaşmanın dünyanın güvenlik ve emniyetini garanti altına alacağını ileri sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile süren müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'la anlaşma yapma konusunda baskı altında olmadığını ifade eden Trump, "Yapacağımız nükleer anlaşma 2015'te imzalanandan çok daha iyi olacak. Dünya anlaşmayla gurur duyacak." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile imzalayacakları anlaşmanın, Barack Obama döneminde imzalanan ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan "çok daha iyi" bir anlaşma olacağını savundu.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Obama yönetimini hedef alırken kendilerinin İran'la anlaşmaya yakın olduğunu belirtti.

"2015'teki anlaşmadan çok daha iyi olacak"

Trump, "İran ile imzalayacağımız anlaşma, Barack Obama ve Joe Biden tarafından kaleme alınan ve genellikle İran Nükleer Anlaşması olarak anılan JCPOA'den çok daha iyi olacak." ifadesini kullandı.

Obama dönemindeki nükleer anlaşmanın, ABD ve Orta Doğu için "yapılmış en kötü anlaşmalardan biri" olduğunu savunan Trump, söz konusu anlaşmanın İran'a nükleer silah yolunu açtığını ileri sürdü.

Dönemin ABD yönetiminin, İran'a milyarlarca dolar nakit parayı uçakla gönderdiğini ifade eden Trump, ayrıca Tahran'a milyarlarca dolar paranın ödendiğini savundu.

"Dünya anlaşmayla gurur duyacak"

ABD Başkanı, "Trump döneminde bir anlaşma yapılırsa, bu sadece İsrail ve Orta Doğu için değil, Avrupa, Amerika ve diğer her yer için de barış, güvenlik ve emniyeti garanti altına alacaktır." değerlendirmesini yaparak dünyanın bu anlaşmayla gurur duyacağını savundu.

Trump, İran'la ilgili son açıklamalarında, Başkan Yardımcısı JD Vance'in İslamabad'daki müzakerelere katılacağını ve İran'la "bu gece" bir anlaşma imzalanabileceğini umduğunu ifade etmişti.



