Almanya'dan ABD'ye 'Küba' resti: Hiçbir gerekçeniz yok

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin Küba’ya müdahale etmesi için görünür hiçbir gerekçenin bulunmadığını ifade etti. Barışçıl yollar ve diplomasi çağrısı yapan Merz, "Oradaki siyasi sistemin diğerlerinin düşüncelerine uymadığında müdahalede bulunma hakkına sahip olmak anlamına gelmez." dedi.
Merz, Hannover kentinde Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva ile ortak basın toplantısı düzenledi.
"Müdahele hakkına sahip değilsiniz"
Başbakan Merz, şu anda ABD için böyle bir eyleme başlamak için herhangi bir gerekçenin bulunmadığını kaydetti.
ABD ve İran'a çağrı
Lula da Silva ile Orta Doğu’daki durumu da ele aldıklarını vurgulayan Merz, ABD ile İran arasında hızlı bir diplomatik uzlaşma sağlanması yönünde devam eden çabaları desteklediklerini söyledi.
Bu çatışmanın yol açtığı enerji krizine ilişkin Almanya’da Ulusal Güvenlik Konseyinin toplanıp toplanmayacağı sorusuna yanıt veren Merz, enerji piyasalarındaki mevcut durum nedeniyle Konseyin özel olarak toplanmayacağını, ancak konunun önümüzdeki günlerde yapılacak toplantıda ele alınacağını ifade etti.
Merz, Alman hükümetinin yaklaşık 7 haftadır her gün fiyatların seyrini ve mevcut durumu takip ettiğini dile getirerek, bu konuda çıkarılacak sonuçların büyük ölçüde çatışmanın bundan sonra nasıl devam edeceğine veya nasıl sona ereceğine bağlı olduğunu söyledi.
Bu belirsizliklerin ve savaşın sürmesinin yalnızca Orta Doğu ve Asya’yı değil Avrupa’yı da derinden etkilediğine işaret eden Merz, bunun ABD’yi de etkileyeceğini belirterek, "Tüm bunlar şu anda dünyada ekonomik kalkınmayı tehlikeye atıyor ve Orta Doğu’nun ötesinde de siyasi istikrarsızlığın artmasına yol açabilir." uyarısında bulundu.
Merz, bu bakımdan enerji tedarik piyasalarında istikrarın sağlanmasının en önemli ön koşulunun çatışmaların sona ermesi olduğunu kaydetti.