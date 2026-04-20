NATO Genel Sekreteri Rutte yarın Türkiye’ye gelecek

NATO tarafından yapılan açıklamaya göre NATO Genel Sekreteri Mark Rutte iki günlük resmi bir ziyaret için Türkiye’de olacak. Genel Sekreter, 21 ve 22 Nisan tarihlerinde Ankara’da olacak. Söz konusu ziyaret kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşmeler yapacağı bildirildi.