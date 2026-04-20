Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
NATO Genel Sekreteri Rutte yarın Türkiye’ye gelecek

NATO Genel Sekreteri Rutte yarın Türkiye’ye gelecek

16:3520/04/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Rutte’nin Türkiye ziyaretinde gündem: NATO 2026 Zirvesi
Rutte’nin Türkiye ziyaretinde gündem: NATO 2026 Zirvesi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, temaslarda bulunmak üzere 21 ve 22 Nisan tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunacak.

NATO tarafından yapılan açıklamaya göre NATO Genel Sekreteri Mark Rutte iki günlük resmi bir ziyaret için Türkiye’de olacak. Genel Sekreter, 21 ve 22 Nisan tarihlerinde Ankara’da olacak. Söz konusu ziyaret kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşmeler yapacağı bildirildi.

Türkiye 2026 NATO Zirvesi’ne Ankara’da ev Sahipliği yapacak

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Türkiye ziyaretinde ana konu olarak NATO 2026 Zirvesinin öne çıkması bekleniyor. Rutte’nin Türkiye ziyaretinde ayrıca bölgesel ve küresel güvenlik konularının da gündeme gelebilir. Genel Sekreterin Ankara ziyaretlerinde ana gündem maddesinin bu zirvenin hazırlık çalışmaları olması bekleniyor.

2026 NATO Zirvesi bu yıl 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek. Türkiye, 2004 İstanbul Zirvesi’nin ardından tarihinde ikinci kez NATO liderlerini ağırlayacak.



#NATO
#Mark Rutte
#Ankara
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
