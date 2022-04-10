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Trabzonsporlu taraftarlardan yönetime çağrı: Taraftara açık antrenman

Trabzonsporlu taraftarlar, Fatih Karagümrük maçı öncesindeki son antrenmanı seyirciye açık bir şekilde Akyazı’da yapılmasını bordo-mavili kulüpten talep etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporlu taraftarlardan yönetime çağrı: Taraftara açık antrenman
Trabzonsporlu taraftarın Beşiktaş maçında yapmış olduğu koreografi.

Süper Lig'de şampiyonluk için artık günleri sayan Trabzonspor'da, taraftarlardan yönetime önemli bir istek geldi. Bordo-mavili taraftar grupları, takımlarının Fatih Karagümrük ile oynayacakları mücadele öncesinde son antrenmanın, seyirciye açık bir şekilde Akyazı'da yapılmasını talep etti.

"Taraftarı yanında"

"Şampiyon Akyazı'da taraftarı yanında" sloganıyla sosyal medyadan çağrıda bulunan Trabzonsporlu taraftarlar, şampiyonluk yolunda takımlarının yanında olmaya devam etmek istediklerini belirtti.

  • Taraftar gruplarından yapılan açıklamada, "Abdullah Hocamızdan acil koduyla ricamızdır. Karagümrük müsabakası öncesi takımımızın idmanını Akyazı’da yapmasını, taraftarıyla buluşmasını istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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