Trabzonsporlu yıldızdan hakem kararlarına sert tepki: "Türk futbolu kaybetti"

Trabzonspor Süper Lig 5. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Yenilginin ardından hakem kararlarını sert eleştiren yıldız isim, "Bugün sahada Trabzonspor kaybetmedi. Sahada futbol oynanmadı. Her şey kötüye gidiyor." dedi.
Bordo-mavililer, 20'nci dakikada Okay Yokuşlu'nun gördüğü kırmızı kartın ardından maçın büyük çoğunluğunu 10 kişi tamamladı.
Karşılaşma sonrası takım kaptanı Stefan Savic, hakem kararlarına sert tepki gösterdi.
"Bugün sahada Trabzonspor kaybetmedi. Bugün Türk futbolu kaybetti. Türk futbolunun en büyük sorunlarını sahada gördünüz. Sahada futbol oynanmadı. Her şey kötüye gidiyor. Maç oynanmadığı için mağlubiyetten bahsedemeyiz."