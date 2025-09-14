Yeni Şafak
Trabzonsporlu yıldızdan hakem kararlarına sert tepki: "Türk futbolu kaybetti"

21:3414/09/2025, Sunday
Stefan Savic'in kırmızı kart kararı sonrası gösterdiği tepki.
Trabzonspor Süper Lig 5. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Yenilginin ardından hakem kararlarını sert eleştiren yıldız isim, "Bugün sahada Trabzonspor kaybetmedi. Sahada futbol oynanmadı. Her şey kötüye gidiyor." dedi.

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.


Bordo-mavililer, 20'nci dakikada Okay Yokuşlu'nun gördüğü kırmızı kartın ardından maçın büyük çoğunluğunu 10 kişi tamamladı.


Karşılaşma sonrası takım kaptanı Stefan Savic, hakem kararlarına sert tepki gösterdi.


Savic'in açıklamaları şöyle;
'Sahada futbol oynanmadı'

"Bugün sahada Trabzonspor kaybetmedi. Bugün Türk futbolu kaybetti. Türk futbolunun en büyük sorunlarını sahada gördünüz. Sahada futbol oynanmadı. Her şey kötüye gidiyor. Maç oynanmadığı için mağlubiyetten bahsedemeyiz."





#Trabzonspor
#Stefan Savic
#Fenerbahçe
