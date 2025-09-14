Trendyol Süper Lig 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.





Kadıköy'de oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, 1-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 45. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti.





VAR KARARLARI DAMGA VURDU

Trabzonspor'da Okay Yokuşlu 20. dakikada VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kart gördü. Ayrıca bordo-mavililerin 11. dakikada Paul Onuachu ile attığı gol, VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal edildi.









Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanı 10'a yükselterek ikinci sırada konumlandı. 10 puanda kalan Trabzonspor 3. sıraya geriledi.





Sarı-lacivertliler, ligin 6. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Bordo-mavililier ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.





FENERBAHÇE - TRABZONSPOR 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Jayden, Archie Brown, Fred, İsmail, Szymanski, Kerem, Talisca, En-Nesyri.

Trabzonspor: Onana, Ozan, Savic, Batagov, Mustafa, Tim Jabol, Okay, Zubkov, Olaigbe, Muçi, Onuachu.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

13' Kazeem Olaigbe'nin ortasıyla ceza alanında topla buluşan Paul Onuachu'nun yaptığı kafa vuruşuna top ağlarla buluştu. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında faul gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

20' Trabzonspor 10 kişi kaldı! Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu'na yerden kayarak kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Ozan Ergün tarafından önce sarı kartla cezalandırdı. Ardından Ozan Ergün, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek Okay Yokuşlu'yu direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

28' Talisca'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Andre Onana topu uzaklaştırmayı başardı. Pozisyonun devamında Fred'in yaptığı vuruşta top savunmadan geri geldi.

45' Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin golü ile maçta öne geçti. Szymanski'nin ceza alanında sağ çaprazdan içeri çevirdiği pasında Onana'dan seken topu önünde bulan En-Nesyri, yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Onana'nın yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 1-0.

İKİNCİ YARI

49' Fenerbahçe gole yaklaştı! Pozisyonun devamında Youssef En-Nesyri'nin yaptığı vuruşta top üst direkten geri geldi.

65' Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla topla buluşan Archie Brown'ın ceza sahası dışında sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin sağından az farkla auta çıktı.

82' Fenerbahçe gole yaklaştı Bartuğ Elmaz'ın pasıyla topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda savunmadan sekerek sağ kale direğine çarpan top ardından Andre Onana'da kaldı.

87' Fenerbahçe savunmasının hatasıyla topla buluşan Edin Visca'nın ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta Ederson topu uzaklaştırmayı başardı.





FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇ SONUCU





FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

MAÇTAN NOTLAR

Tedesco ilk maçına çıktı

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Domenico Tedesco getirilmişti. 40 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli ekibin başında ilk maçına Trabzonspor karşısında çıktı. Tedesco ilk maçında Trabzonspor’u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

-Yeni transferler sahne aldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor karşısında yeni transferlere şans verdi. Genç teknik adam, kaleci Ederson ile Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de değerlendirirken Asensio'yu yedek soyundurdu. Ederson ve Kerem, sarı-lacivertli formayla ilk maçlarına Trabzonspor karşısında çıktı.

-Taraftardan Kerem'e sevgi gösterisi

Fenerbahçeli taraftarlar, yeni transfer Kerem Aktürkoğlu'na sevgi gösterilerinde bulundu. Kerem Aktürkoğlu ısınmaya çıkarken oyuncuyu tribünlere çağıran sarı-lacivertliler, milli futbolcuya tezahüratta bulundu. Tecrübeli oyuncu, kendisine verilen desteğe yumruk şov yaparak yanıt verdi.

-Maça yoğun ilgi

Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmadan saatler önce stat ve civarında toplanan taraftarlar, tezahüratlarla maç havasına girdi. Karşılaşma öncesinde oyuncularını tek tek tribünlere davet eden taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi.





