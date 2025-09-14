Türk futbolunda hakem rezaleti sürüyor

Hakem Ergün, gol öncesinde Paul Onuachu'nun Milan Skriniar'a yaptığı harekette faul olduğunu tespit etti. Ancak eski hakem Ahmet Çakar ve Fenerbahçeli yorumcu Serdar Ali Çelikler, pozisyonda iptal kararının yanlış olduğunu ve golün geçerli sayılması gerektiğini söyledi.