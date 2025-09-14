Türk futbolunda hakem rezaleti sürüyor

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maça hakem kararları damga vurdu. Müsabakanın hakemi Ozan Ergün ve VAR hakemi Davut Dakul Çelik'in performansı 'skandal' olarak yorumlandı.
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor'u karşı karşıya getiren maçta hakem kararları büyük tartışma çıkardı.
Karşılaşmanın hakemi Ozan Ergün, bordo-mavili takımın 11. dakikada Onuachu ile bulduğu golü VAR hakemi Davut Dakul Çelik'in uyarısıyla iptal etti.
Hakem Ergün, gol öncesinde Paul Onuachu'nun Milan Skriniar'a yaptığı harekette faul olduğunu tespit etti. Ancak eski hakem Ahmet Çakar ve Fenerbahçeli yorumcu Serdar Ali Çelikler, pozisyonda iptal kararının yanlış olduğunu ve golün geçerli sayılması gerektiğini söyledi.
Maçın 49. dakikasında ise Fenerbahçeli En-Nesyri'nin çektiği şut, üst direkten kale içerisine düştü. Hakem Ozan Ergün, topun çizgiyi geçip geçmeme konusunda tereddüt yaşadı ve devam kararı verdi. Pozisyonda topun çizgiyi geçtiği görülürken, VAR'dan uyarı gelmemesi tepkilere neden oldu.
Merkez Hakem Kurulu'nun böylesine büyük maça tecrübesiz bir hakem ataması yapması da 'skandal' olarak yorumlandı.