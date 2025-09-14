Yeni Şafak
Trabzonspor'un iptal edilen golünde karar doğru mu?

Trabzonspor'un iptal edilen golünde karar doğru mu?

Selman Ağrıkan
14/09/2025, Pazar
G: 14/09/2025, Pazar
Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısında iptal edilen golü tartışmalara neden oldu. Eski hakem Ahmet Çakar ve Fenerbahçeli yorumcu Serdar Ali Çelikler iptal kararının hatalı olduğunu savundu.

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor'u karşı karşıya getiren maçta tartışma çıkaran bir karar verildi.


Bordo-mavili takımın 11. dakikada Paul Onuachu ile bulduğu gol, VAR uyarı sonrası iptal edildi. 

Maçın hakemi Ozan Ergün, VAR uyarısı sonrası kenara gelerek pozisyonu izledi.

Gol öncesinde Onuachu'nun Milan Skriniar'ın çenesine gelen dirseği nedeniyle gol geçerli sayılmadı.


Pozisyonu değerlendiren Fenerbahçeli yorumcu Serdar Ali Çelikler, bu pozisyonda gol iptalinin yanlış olduğunu söyledi. 

Eski hakem Ahmet Çakar da iptal kararının hatalı olduğunu savundu. Çakar, "Hava topuna çıkarken artık futbolcular ellerini vücutlarına bağlasın. Böyle saçma bir iptal kararı olabilir mi?" yorumunu yaptı. 

