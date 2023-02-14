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Spor

Trabzonsporlular depremzede çocuklara oyuncak toplayacak

Tabzonspor taraftarları, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde hissedilen depremden etkilenen çocuklar için oyuncak bağışı kampanyası başlattı. Taraftarlar, bordo mavili takımın 16 Şubat Perşembe günü oynayacağı Basel maçı girişinde stat önünde belirlenen noktalara depremzede çocuklar için oyuncak bırakacak.

14:13 . 14/02/2023 Salı
DHA
Depremzede çocuklar için toplanan oyuncaklardan bazıları

Depremzede çocuklar için toplanan oyuncaklardan bazıları

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda oynayacağı Basel müsabakası, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle yardım kampanyasına dönüştü.


Tek yürek

Futbol camiasının tek yürek olduğu Trabzonspor-Basel maçının bilet gelirleri afetzedeler yararına bağışlanırken, bordo mavili taraftarlar da depremzede çocuklar için maça oyuncak getirme kararı aldı. Trabzonlu Gençler taraftar grubu tarafından yapılan açıklamada, depremden etkilenen çocukların yaralarını sarmak ve onlara moral vermek adına bölgedeki çocuklara oyuncak bağışlanacağı belirtildi. Bordo mavili taraftarlar, karşılaşmayı izleyecek tüm taraftarların maça yanlarında oyuncakla gelmesi çağrısında bulundu.

Stat girişinde bulunan güvenlik noktalarına teslim edilecek oyuncaklar daha sonra afet bölgesine gönderilerek çocuklara teslim edilecek.



#Trabzonspor
#basel
#deprem
20 dakika önce
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Trabzonsporlular depremzede çocuklara oyuncak toplayacak
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