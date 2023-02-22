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Spor

Trabzonspor'un Basel maçı kamp kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda yarın İsviçre'nin Basel takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
12:00 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Trabzonspor'da Basel maçı hazırlıkları tamamlandı

Trabzonspor'da Basel maçı hazırlıkları tamamlandı

Trabzonspor, yarın akşam 1-0'ın rövanşında UEFA Konferans Ligi play-off turunda saat 23.00'te İsviçre'de Basel deplasmanına çıkacak. Bu maç TV8 ekranlarında şifresiz yayınlanacak.


Bu karşılaşma öncesinde Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Bordo-mavili takımdan yapılan açıklama ve Basel maçı kamp kadrosu bu şekilde:


"UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında 23 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacağımız Basel maçı kamp kadromuz belli oldu.


İşte kamp kadromuz:


1. Uğurcan Çakır

2. Muhammet Taha Tepe

3. Kağan Moradaoğlu

4. Arif Boşluk

5. Bruno Peres

6. Jens Stryger Larsen

7. Eren Elmalı

8. Vitor Hugo

9. Marc Bartra

10. Hüseyin Türkmen

11. Stefano Denswil

12. Gbamin

13. Siopis

14. Doğucan Haspolat

15. Enis Bardhi

16. Abdülkadir Ömür

17. Bakasetas

18. Yusuf Yazıcı

19. Trezeguet

20. Umut Bozok

21. Maxi Gomez

22. Naci Ünüvar"





#Trabzonspor
#Basel
#UEFA
1 saat önce
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Trabzonspor'un Basel maçı kamp kadrosu belli oldu
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