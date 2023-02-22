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Trabzonspor'da Basel maçı hazırlıkları tamamlandı
Trabzonspor, yarın akşam 1-0'ın rövanşında UEFA Konferans Ligi play-off turunda saat 23.00'te İsviçre'de Basel deplasmanına çıkacak. Bu maç TV8 ekranlarında şifresiz yayınlanacak.
Bu karşılaşma öncesinde Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Bordo-mavili takımdan yapılan açıklama ve Basel maçı kamp kadrosu bu şekilde:
"UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında 23 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacağımız Basel maçı kamp kadromuz belli oldu.
İşte kamp kadromuz:
1. Uğurcan Çakır
2. Muhammet Taha Tepe
3. Kağan Moradaoğlu
4. Arif Boşluk
5. Bruno Peres
6. Jens Stryger Larsen
7. Eren Elmalı
8. Vitor Hugo
9. Marc Bartra
10. Hüseyin Türkmen
11. Stefano Denswil
12. Gbamin
13. Siopis
14. Doğucan Haspolat
15. Enis Bardhi
16. Abdülkadir Ömür
17. Bakasetas
18. Yusuf Yazıcı
19. Trezeguet
20. Umut Bozok
21. Maxi Gomez
22. Naci Ünüvar"