Trabzonspor'un bileği büyük maçlarda bükülmüyor

Trabzonspor; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında oynadığı son 12 karşılaşmada 1 kez kaybetti. Karadeniz ekibi, rakipleri karşısında 7 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda 4 kez kazanan bordo-mavili ekip, 19 puan aldı. Karadeniz ekibi, bu dönemde Beşiktaş karşısında 3 beraberlik, 1 galibiyet alarak yenilgi yüzü görmezken, tek mağlubiyetini bu sezon İstanbul'da Galatasaray'a karşı 2-1'lik sonuçla yaşadı.





Avcı ile kaybetmeme alışkanlığı

Trabzonspor, takımdan ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı döneminde büyük maçlarda geçen sezonu yenilgisiz tamamladı. Bordo-mavililer, söz konusu 12 karşılaşmanın 11'ine Avcı yönetiminde çıkarken, bunlardan 4 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrıldı.





Derelioğlu da kaybetmedi

Trabzonspor, ligde kötü günler geçirmesine rağmen en son oynadığı Beşiktaş maçını da kaybetmedi. Ligde sıkıntılı dönem geçiren bordo-mavililer, teknik sorumlu İhsan Derelioğlu yönetiminde kötü gidişatına karşın siyah beyazlılar ile sahasında 0-0 berabere kalarak mağlup olmadı. Karadeniz ekibi, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetimindeki ilk büyük maçını da Fenerbahçe'ye karşı oynayacak.





Fenerbahçe maçları

Trabzonspor, söz konusu dönemde Fenerbahçe ile 3 karşılaşma oynadı. Bordo-mavililer, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 ve 2-0'lık sonuçla mağlup ederken deplasmanda sarı-lacivertli takım ile 1-1 berabere kaldı.











