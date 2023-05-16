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Spor

Trabzonspor'un bileği büyük maçlarda bükülmüyor

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, son yıllarda üç büyük rakibine karşı sadece 1 maçta geçit verdi.

Haber Merkezi
11:28 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Trabzonspor ligde 7. sırada yer alıyor.

Trabzonspor ligde 7. sırada yer alıyor.

Trabzonspor; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında oynadığı son 12 karşılaşmada 1 kez kaybetti. Karadeniz ekibi, rakipleri karşısında 7 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda 4 kez kazanan bordo-mavili ekip, 19 puan aldı. Karadeniz ekibi, bu dönemde Beşiktaş karşısında 3 beraberlik, 1 galibiyet alarak yenilgi yüzü görmezken, tek mağlubiyetini bu sezon İstanbul'da Galatasaray'a karşı 2-1'lik sonuçla yaşadı.


Avcı ile kaybetmeme alışkanlığı

Trabzonspor, takımdan ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı döneminde büyük maçlarda geçen sezonu yenilgisiz tamamladı. Bordo-mavililer, söz konusu 12 karşılaşmanın 11'ine Avcı yönetiminde çıkarken, bunlardan 4 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrıldı.


Derelioğlu da kaybetmedi

Trabzonspor, ligde kötü günler geçirmesine rağmen en son oynadığı Beşiktaş maçını da kaybetmedi. Ligde sıkıntılı dönem geçiren bordo-mavililer, teknik sorumlu İhsan Derelioğlu yönetiminde kötü gidişatına karşın siyah beyazlılar ile sahasında 0-0 berabere kalarak mağlup olmadı. Karadeniz ekibi, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetimindeki ilk büyük maçını da Fenerbahçe'ye karşı oynayacak.


Fenerbahçe maçları

Trabzonspor, söz konusu dönemde Fenerbahçe ile 3 karşılaşma oynadı. Bordo-mavililer, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 ve 2-0'lık sonuçla mağlup ederken deplasmanda sarı-lacivertli takım ile 1-1 berabere kaldı.




#Trabzonspor
#Fenerbahçe
#süper lig
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